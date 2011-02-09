جدول تخلفات و جرائم متخلفان کنکوردستیاری/ گلایه وزیر از احکام قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی - وزیر بهداشت در گفتگوی خود با مهر تاکید کرد: کسانی که موجب اختلال در آزمون شده اند تنها به خودشان ظلم نمی کنند بلکه به جو عمومی جامعه و گروه عظیمی از افراد اجحاف می کنند و علاوه بر آن تشویش، اضطراب و التهاب در جامعه ایجاد می کنند که می تواند به منجر به بحران عمومی شود و باید با آنها با اشد مجازات برخورد شود.

وی با اشاره به برخورد شدید با متخلفان در هیئت های بدوی و تجدیدنظر که در اختیار وزارت بهداشت بوده است، گفت: احکامی که به ما در وزارت بهداشت ارجاع شد را با شدت اجرا کردیم و اساتید و حقوقدانانی که در این هیئت ها بودند با افرادی که حتی کمترین تخلف را هم داشتند با شدت برخورد کردند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: فردی بوده که در آزمون وارد شده، سئوال را خرید و فروش کرده اما سئوال، سئوال واقعی نبوده است و برایش سئوال نمایی کرده اند. در واقع از او پول گرفته اند و او فریب خورده است. این فرد نیز از شرکت در امتحان محروم شده است.

وحیددستجردی اظهار داشت: وزارت بهداشت در مقابله با موضوع برخورد با متخلفان بسیار جدی است، برای اینکه اگر جدی نباشد امکان تکرار آن در آینده وجود دارد و حتماً باید از طریق قوه قضائیه با آن به شدت برخورد شود.

همچنین وزیر بهداشت در گفتگوی دیگری خاطرنشان کرده بود: برای دو نفر از متخلفان حکم دادگاه صادر شده است که ما از این احکام راضی نیستیم چرا که معتقدیم احکام این افراد که در جامعه بحران ایجاد کردند متناسب با جرم صادر شده نیست.

دکتر وحیددستجردی در گفتگو با مهر اظهار داشته بود: از میان متخلفان دستیاری سال 88 که پس از اطلاع وزارت بهداشت از خرید و فروش سئوالات با ابطال همراه شد 17 نفر متهم بودند و 25 نفر نیز به عنوان مطلع احضار شدند و در نهایت دادگاه برای دو نفر حکم صادر کرد.

دستجردی یادآور شده بود: این دو نفر داوطلب نبودند اما در خرید و فروش سئوالات دست داشتند که در دادگاه حکم گرفته اند.

وی در گفتگو با مهر با اشاره به بخش دیگری که در پرونده متخلفان دستیاری سال 88 به آن پرداخته شده است به مهر گفت: متخلفان علاوه بر جرم خرید و فروش سئوالات آزمون و اخلال در روند یک آزمون کشوری، با شکایت جداگانه وزارت بهداشت به جبران خسارت به بیت المال نیز محکوم شده اند که این موضوع به صورت ویژه در حال پیگیری است.

وزیر بهداشت همچنین در خبر دیگری در این زمینه یادآور شده بود: حکم قطعی دو نفر از این محکومان که یک نفر از دانشجویان و یک نفر از کارکنان وزارت بهداشت است در محاکم قضایی صادر و اجرا شده و در انتظار صدور احکام سایر متخلفان هستیم.

نوع تخلف جریمه در نظر گرفته شده متخلف مرجع صدور رای عامل اصلی خرید و فروش سئوالات چند ماه زندان و انفصال از کار کارمند وزارت بهداشت دادگاه عامل اصلی خرید و فروش سئوالات 10 سال محرومیت از شرکت در آزمون دانشجو دادگاه و هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون در وزارت بهداشت خریدار سئوال تقلبی محرومیت از شرکت در آزمون داوطلب آزمون دستیاری هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون در وزارت بهداشت مشارکت در خرید و فروش سئوال محرومیت از شرکت در آزمون چند داوطلب آزمون دستیاری هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون در وزارت بهداشت

در همین رابطه دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت به مهر گفته بود: برای 11 متخلف دستیاری در هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمونها احکامی صادر شده که برای عوامل اصلی 10 سال محرومیت از شرکت در آزمون درنظر گرفته شده است.

وی اضافه کرده بود: از مجموع پرونده هایی که درباره تخلفات آزمون دستیاری سال 88 بررسی شده اند 17 مورد به طور مستقیم با این آزمون مرتبط بودند و پس از تشکیل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در وزارت بهداشت و صدور رای، این آرا برای تجدید نظر به هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمونها مستقر در وزارت علوم رفته است.

محققی یادآور شده بود: این آراء در آنجا نیز سریعاً رسیدگی شده و تاکنون در 11 پرونده عیناً آرای هیئت بدوی وزارت بهداشت تایید شده و هنوز سه پرونده در هیئت تجدیدنظر و در آستانه رسیدگی قرار دارد که در آینده نزدیک آرای آنها مشخص می شود و در صورتی که تخلفاتی نیز سنگین تر از موارد آزمون باشد و نیاز به رسیدگی در محاکم قضایی باشد در اختیار قوه قضائیه خواهد بود که البته در این مورد نیز تعدادی از افراد به محاکم قضایی سپرده شده اند.

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری متخلفان در آزمون های سراسری به ابطال قبلی، محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا 10 سال بعد، پرداخت 10 میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه و تحمل یک تا پنج سال حبس محکوم شوند.

همچنین ارتکاب هر نوع عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از جمله ارائه مدرک یا گواهی جعلی یا تصویر گواهی جعلی برای شرکت در آزمون، تبانی با داطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون همچون عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون و ثبت نام در آزمون با هویت جعلی یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی و نیز استفاده از هر گونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار تخلف محسوب شده و محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا دو سال بعد را در پی خواهد داشت.

بند ز ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بر تخلفات و جرایم آنها اشعار دارد، بیان می کند که افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو تخلف محسوب می شود. در بند ح همین ماده یادآور می شود خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد، نیز تخلف محسوب می شود.

بر همین اساس ماده 6 این قانون خاطرنشان می کند هیئت های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به این گروه از تخلفات را دارند. ماده 7 قانون شامل افرادی که تخلفات بندهای ز و ح را مرتکب شده اند می شود. بر این اساس هیئت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می کنند.

همچنین ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌ شود.

بر اساس ماده 10 این قانون در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، هیئت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می کند.

به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. در نهایت 2 هزار و 443 نفر در این آزمون پذیرفته شدند.