تلاش کردم در "آفریقا" از قهرمان پروری پرهیز کنم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای فیلم سینمایی "آفریقا" امروز 18 بهمن با حضور هومن سیدی کارگردان فیلم، مجتبی امینی تهیه کننده، آزاده صمدی و امیر جدیدی ازیگران فیلم و مهدی مددکار مدیر تولید این فیلم سینمایی برگزار شد. مدیریت جلسه را عزیزالله حاجی مشهدی برعهده داشت.

در ابتدای این نشست سیدی درباره انتخاب سوژه این فیلم گفت: من بسیار علاقمندم که این فیلم به اکران عمومی درآید. بسیار خوشحالم اگر فیلم مخاطبان را به یاد آثار جیم جارموش و یا سینمای نوآر فرانسه می اندازد . قطعا این نوع سینما روی من تاثیر گذاشته است اما تحت تاثیر فیلمساز بخصوصی برای ساخت این فیلم قرار نگرفتم.

در ادامه این نشست مجتبی امینی تهیه کننده فیلم درباره انتخاب عوامل و بازیگران گفت: هومن سیدی در فیلم های کوتاهش بسیار درخشیده است اما باید برای ساخت اولین فیلم بلندش به او اطمینان می شد. کاش مجموعه های دولتی از فیلم بیشتر حمایت می‌کردند. اما متاسفانه این فیلم بسیار شخصی تهیه و تولید شد و خوشبختانه باعث افتخار ما هم شده است.

آزاده صمدی درباره حضورش در همه فیلم های سیدی گفت: یکی از دلائلی که من در فیلم های همسرم بازی می کنم ابتدا به علاقه شخصی من باز می گردد. و دیگر اینکه ایشان به من اعتماد کامل دارد. دلیل سوم این است که هر دو ما از کنار هم بودن لذت می بریم. من از همان ابتدای طرح و نگارش اولیه فیلمنامه در کنار هومن هستم و درگیر همه مسائل فیلم می شود.

سیدی در ادامه صحبت‌های صمدی گفت: قبل از اینکه ما ازدواج کنیم من شیفته بازیگری آزاده بودم. البته حضور او در این فیلم و هماهنگ کردن برنامه اش بسیار سخت بود چون همزمان سر فیلمبرداری فیلم دیگری بود. قبل از نوشتن هر فیلمنامه من ، آزاده و علی تبریزی فیلمبردار کارهایم به صورت گروهی روی همه طرح هایمان کار می کنیم. همه چیز به صورت گروهی بین ما شکل می گیرد.

تهیه کننده این فیلم سینمایی ادامه داد: این فیلم همان روزی که موفق به دریافت پروانه ساخت شد کلید خورد. ما از همان روزهایی که درگیر گرفتن پروانه ساخت بودیم پیش تولید را آغاز کردیم و همان روز خوشبختانه توانستیم کار را کلید بزنیم.

سیدی ادامه داد: ما تلاش کردیم هر کاری در این فیلم انجام می دهیم دیده نشود. همه میزانسن ها و طراحی صحنه از عمد به سویی رفته که در فیلم شاهد مسئله گل درشتی نباشیم.

سیدی درباره شرایط ساخت فیلم گفت: در این فیلم گروه بسیار خوبی نصیب من شد و امیدوارم این اتفاق دوباره روی دهد. بتوانیم این گروه را در فیلم دیگری دور هم جمع کنم. در حین نوشتن فلیمنامه تلاش کردم که با بازیگران صحبت کنم تا شناخت خصوصیاتشان در نگارش فیلمنامه بیشتر به من کمک کند.

وی افزود: حدود یک سال قبل جواد عزتی و شهاب حسینی را برای حضور در فیلم انتخاب کردم. عزتی توانایی های بالایی دارد و نقش های طنز قبلی وی هیچ تاثیری در انتخاب او برای این فیلم نداشته است.

وی درباره انتخاب نام "آفریقا" برای فیلم گفت: دلیل انتخاب این اسم سبعیت و وحشی گری است که در حیوانات آفریقایی وجود دارد. حیواناتی که وقتی گرسنه هستند همدیگر می درند اما اگر سیر باشند کاری به هم ندارند. شخصیت‌های این فیلم هیچکدام بد نیستند بلکه شرایط و تصمیماتی که در لحظه می گیرند باعث رفتارهای نامعقولشان می شود . این مسئله باعث شد نام کوچه ای را که آنها در آن سکونت می کنند " آفریقا" بگذارم.

وی در ادامه گفت: من و آزاده همه تلاش خود را کردیم که شخصیتها گل درشت نشوند، چون فیلمنامه ظرفیت این را داشت که به این سو کشیده شود. در این فیلم اصلا قصد قهرمان پروری نداشتم. شخصیت شهاب آدمی است که در کنار همه ما زندگی می کند و ما او را همیشه در کنار خود می بینیم.

در ادامه مهدی مددکار مدیر تولید فیلم گفت: برای گرفتن پروانه ساخت این فیلم چندین ماه در وزارت ارشاد رفت و آمد داشتم تا جایی که به من لقب شاه آفریقا را داده بودند. همه تلاش گروه این بوده که فیلم هرچه زودتر کلید بخورد و به جشنواره برسد.

امیر جدیدی نیز از تجربه همکاری با سیدی گفت: من سالهاست که با سیدی آشنا هستم. قبلا هم تجربه بازی در فیلم را نداشتم. با کمک هومن سیدی و دیگر بازیگران توانستم به نقش برسم و آن را باور پذیر کنم.