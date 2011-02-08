دومین پیست دوچرخه سواری کشور در مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، افشین داوری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای برگزاری هرچه بهتر دهه فجر امسال چندین موضوع را در نظر گرفته ایم که البته در راستای اهداف زیر ساختی تربیت بدنی خراسان رضوی است.
وی تصریح کرد: در چند سال اخیر سرانه ورزش کشور به شکل مناسبی ارتقا یافته است و در خصوص ورزش خراسان نیز باید بگویم که سطح امکانات و زیرساختهای ورزشی این استان از بهترین ها بوده است.
مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی از افتتاح یکی از بزرگترین پروژه های ورزشی در روز چهارشنبه این هفته خبرداد و افزود: پیست دوچرخه سواری ثامن الائمه مشهد که یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین پروژه های ورزشی کشور است در روز چهارشنبه این هفته و با حضور علی سعیدلو، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی افتتاح می شود.
داوری خاطرنشان کرد: این پیست اولین پیست دوچرخه سواری پس از انقلاب اسلامی است و از نظر ظاهری و کیفی در سطح بسیار خوبی قرار دارد و بعد از تهران، دومین پیست دوچرخه سواری در کشور محسوب می شود.
وی در خصوص دیگر پروژه های ورزشی آماده افتتاح در دهه فجر نیز گفت: به جز پیست دوچرخه سواری که شاخص ترین پروژه ما محسوب می شود، در این ایام سه سالن ورزشی تمرینی را در نقاط محروم و کم برخوردار مشهد به بهره برداری می رسانیم.
مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی یادآور شد: آکادمی بسکتبال مشهد نیز در حال حاضر برای بهره برداری آماده شده است اما بدلیل نداشتن برخی امکانات جزئی، در آینده ای نزدیک از آن بهره برداری می کنیم.
نظر شما