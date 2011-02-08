دومین پیست دوچرخه سواری کشور در مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، افشین داوری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای برگزاری هرچه بهتر دهه فجر امسال چندین موضوع را در نظر گرفته ایم که البته در راستای اهداف زیر ساختی تربیت بدنی خراسان رضوی است.

وی تصریح کرد: در چند سال اخیر سرانه ورزش کشور به شکل مناسبی ارتقا یافته است و در خصوص ورزش خراسان نیز باید بگویم که سطح امکانات و زیرساختهای ورزشی این استان از بهترین ها بوده است.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی از افتتاح یکی از بزرگترین پروژه های ورزشی در روز چهارشنبه این هفته خبرداد و افزود: پیست دوچرخه سواری ثامن الائمه مشهد که یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین پروژه های ورزشی کشور است در روز چهارشنبه این هفته و با حضور علی سعیدلو، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی افتتاح می شود.

داوری خاطرنشان کرد: این پیست اولین پیست دوچرخه سواری پس از انقلاب اسلامی است و از نظر ظاهری و کیفی در سطح بسیار خوبی قرار دارد و بعد از تهران، دومین پیست دوچرخه سواری در کشور محسوب می شود.

وی در خصوص دیگر پروژه های ورزشی آماده افتتاح در دهه فجر نیز گفت: به جز پیست دوچرخه سواری که شاخص ترین پروژه ما محسوب می شود، در این ایام سه سالن ورزشی تمرینی را در نقاط محروم و کم برخوردار مشهد به بهره برداری می رسانیم.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی یادآور شد: آکادمی بسکتبال مشهد نیز در حال حاضر برای بهره برداری آماده شده است اما بدلیل نداشتن برخی امکانات جزئی، در آینده ای نزدیک از آن بهره برداری می کنیم.

