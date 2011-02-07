شاهد یک انقلاب مردمی در مصر هستیم/ آمریکا دروغ می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله لحظاتی پیش در سخنانی در همبستگی با انقلاب مردم مصر تاکید کرد : اتهاماتی که به انقلاب مصر وارد می شود به اینکه طرفهای خارجی در آن دست دارند، شبیه اتهامات وارده به انقلاب اسلامی مردم ایران است که به دروغ می گفتند آمریکا انقلاب مردم ایران و تظاهرات آنها را در تهران و مشهد و اصفهان مدیریت می کند و در اتهامی ناروا امام خمینی(ره) را تابع سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) می دانستند و این اوج مظلومیت آن امام عزیز بود.



وی گفت : انقلاب مصر فقط به اراده و تصمیم مردم این کشور آغاز شده است و این مردم هستند که تظاهرات می کنند و شهید تقدیم می کنند.



وی خاطر نشان کرد : اتهام دست داشتن طرفهای خارجی در انقلاب مردم مصر بی اساس و توهین بزرگی به جوانان و مردان و زنان مصر است.



نصرالله گفت : دوستان آمریکا و اسرائیل در منطقه، انقلاب مردم مصر را انقلاب نان و آب و معیشت خوانده اند، و با این کار به شعور و کرامت مردم مصر توهین می کنند.



وی افزود : انقلاب کنونی مردم مصر، انقلاب آزادگان و پابرهنگان است و فقط اراده مردمی در آن دخیل است.



دبیرکل حزب لبنان با فریبکارانه خواندن رویکرد آمریکا و کشورهای اروپایی در برابر خیزش مردم مصر ، ادعای آنها درباره حمایت از خواسته ها و جنبش مردم مصر را دروغی بزرگ خواند و گفت : چه کسی باور می کند آمریکا که بزرگترین حامی رژیم مصر است و بیش از سه دهه است از رژیم دیکتاتوری مصر حمایت می کند، اکنون خواهان سرنگونی آن شود؛ قطعا هیچ کس این دروغ بزرگ را باور نمی کند.



وی گفت : مبارک در طول این سالها خدمات بی شماری به آمریکا و رژیم صهیونیستی کرده است و هیچ کس باور نمی کند حالا آمریکا بیاید و مدافع مردم مصر و سقوط مبارک شود.



دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد : آمریکایی ها اکنون به شدت نگران هستند که تجربه انقلاب اسلامی ایران که شکستی بزرگ برای کاخ سفید بود، بار دیگر در کشورهای خاورمیانه تکرار شود و آنها شکست دیگری را متحمل شوند.



وی افزود : آمریکایی ها می خواهند اینگونه القا کنند که مدافع مردم مصر هستند و خود را حامی حقوق آنها نشان می دهند ، در حالی که آنها دروغ می گویند.



نصرالله گفت : تنها چیزی که برای آمریکا مهم است رژیم اسرائیل است و برای کاخ سفید مهم نیست که چه نوع حکومت و رژیمی در کشورها برقرار باشد، تنها نکته ای که برای کاخ سفید اهمیت دارد، این است که این رژیم و حکومت خطری برای اسرائیل نداشته باشد.