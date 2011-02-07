28 روستای لرستان همزمان با دهه فجر برقدار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، محمد بحرینی در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: این تعداد روستا از جمله روستاهای با جمعیت کمتر از 20 خانوار استان هستند.

وی رفع محرومیت در مناطق روستایی و تسهیل دسترسی مردم این مناطق به استفاده از امکانات را از جمله اهداف اجرای این پروژه ها دانست و یادآور شد: در سال جاری کار برق رسانی به 50 روستای زیر 20 خانوار در دستور کار این شرکت قرار داشت که 22 روستای آن در هفته دولت برقدار و مابقی در ایام دهه فجر برقدار می شوند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان در ادامه سخنان خود همچنین به فعالیتهای انجام شده در راستای پایداری شبکه برق استان اشاره کرد و افزود: در این راستا اعتباری بالغ بر 25 میلیارد و 369 میلیون ریال صرف پایداری هرچه بیشتر شبکه های برق شهرستان بروجرد شد.

بحرینی احداث 62 دستگاه پست هوایی باظرفیت 8565 کیلوولت آمپر، احداث شبکه های فشار ضعیف با کابل خود نگهدار به طول 57.1 کیلومتر، احداث شبکه های فشار متوسط با کابل خود نگهداربه طول28.32 کیلومتر، اصلاح و بهینه سازی شبکه های فشار ضعیف به طول 6.3 کیلومتر، اصلاح و بهینه سازی شبکه های فشار متوسط به طول 109.8 کیلومتر و اصلاح و بهینه سازی پست های فشار متوسط به تعداد 31 دستگاه را از جمله اقدامات انجام شده در این راستا برشمرد.