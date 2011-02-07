اسناد همکاری امیر قطر با اسرائیلی ها را افشا خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، "صائب عریقات" ضمن متهم کردن دولت قطر به گشودن جبهه جنگی جدید علیه تشکیلات خودگردان، گفت : به زودی اسنادی را درباره ماهیت امیر قطر و شبکه الجزیره فاش می کنیم.

وی افزود: قطر جبهه ای را گشوده است که قادر به مهار آن نیست. اگر اسنادی را که شبکه الجزیره منتشر کرده است، ملاحظه کنید به خوبی تقلب و تحریف صورت گرفته در آن را خواهید دید.

عریقات اظهار داشت : حمله مذکور بزرگترین ظلم در تاریخ امت عربی است، زیرا امنیت ملی و قومی مردم فلسطین را هدف قرار داده است. من مسئولیت موضوع را می پذیرم، زیرا این اطلاعات از دفتر مربوط به گفتگوها به سرقت رفته است.

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان گفت : من الجزیره و میدانهای نفتی و پایگاههای آمریکایی راکه مرا مورد حمایت قرار دهد ندارم، اما به الجزیره می گویم جنگی را آغاز کرده اید که قادر به مهار آن نخواهید بود.

وی ضمن متهم کردن دولت قطر و امیر آن به همکاری با شرکتهای اسرائیلی برای شهرک سازی در کرانه باختری، افزود: اسنادی داریم که این موضوع را مشخص خواهد کرد و در زمان مناسب منتشر خواهد شد.