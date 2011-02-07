شش هزار وهابی مشغول فعالیت ضد تشیع در ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان حجت الاسلام غلامرضا فیروزیان عصر دوشنبه در دومین همایش تجلیل از پیشگامان و پیشکسوتان انقلاب اسلامی اظهار داشت: بقا تشیع مرهون زحمات بزرگان، علما و مراجع در طول تاریخ بوده است.

وی افزود: جامعه روحانی با کمترین امکانات همواره راه پیشرفت را برای جهان تشیع همواره کرده و خون شهدا تثبیت کننده انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بوده است.

این واعظ مذهبی تصریح کرد: روحانیت نقش تاثیرگذاری در سازندگی افکار عمومی دارد و مردم شیعه اعم از روحانی و غیر آن وظایف مهمی بر عهده دارند .

وی با اشاره به اینکه حق و حقیقت همواره از سوی سلاطین و مبلغین ضد تشیع مورد تهاجم قرار گرفته است، بیان داشت: دشمنان با بیشترین امکانات در صدد از بین بردن تشیع در جهان هستند .

حجت الاسلام فیروزیان خاطرنشان کرد: مذهب حقه شیعه ماحصل خون 124 هزار انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام است .

وی ادامه داد: شیعیان آبروی بشریت هستند و با استفاده از هر ابزاری اعم از قلم، قدم، زبان و هجرت باید وظایف خود را برای حراست و گسترش تشیع در جهان انجام دهند .

این واعظ مذهبی اصفهان با بیان اینکه شیعیان باید به کمک روحانیت بیایند، تصریح کرد: در حال حاضر شش هزار وهابی با امکانات وسیع از سوی دولت سعودی در ایران مشغول تبلیغات ضد تشیع هستند .

وی اضافه کرد : روحانیون باید با استفاده از امکانان به نقاط مرزی و محروم سفر کنند و در راستای احیای مذهب تشیع تلاش کنند .

حجت الاسلام فیروزیان تاکید کرد: آموزش و پرورش که وظیفه تربیت فرزندان ایران اسلامی را دارد در شناساندن مذهب جعفری به آینده‌سازان کوتاهی کرده است