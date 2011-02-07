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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۲

شش هزار وهابی مشغول فعالیت ضد تشیع در ایران هستند

اصفهان - خبرگزاری مهر: یکی از وعاظ و گویندگان مذهبی اصفهان گفت: در حال حاضر شش هزار وهابی با امکانات وسیع از سوی دولت سعودی مشغول تبلیغات ضد تشیع هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان حجت الاسلام غلامرضا فیروزیان عصر دوشنبه در دومین همایش تجلیل از پیشگامان و پیشکسوتان انقلاب اسلامی اظهار داشت: بقا تشیع مرهون زحمات بزرگان، علما و مراجع در طول تاریخ بوده است.

وی افزود: جامعه روحانی با کمترین امکانات همواره راه پیشرفت را برای جهان تشیع همواره کرده و خون شهدا تثبیت کننده انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بوده است.

این واعظ مذهبی تصریح کرد: روحانیت نقش تاثیرگذاری در سازندگی افکار عمومی دارد و مردم شیعه اعم از روحانی و غیر آن وظایف مهمی بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه حق و حقیقت همواره از سوی سلاطین و مبلغین ضد تشیع مورد تهاجم قرار گرفته است، بیان داشت: دشمنان با بیشترین امکانات در صدد از بین بردن تشیع در جهان هستند.

حجت الاسلام فیروزیان خاطرنشان کرد: مذهب حقه شیعه ماحصل خون 124 هزار انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام است.

وی ادامه داد: شیعیان آبروی بشریت هستند و با استفاده از هر ابزاری اعم از قلم، قدم، زبان و هجرت باید وظایف خود را برای حراست و گسترش تشیع در جهان انجام دهند.

این واعظ مذهبی اصفهان با بیان اینکه شیعیان باید به کمک روحانیت بیایند، تصریح کرد: در حال حاضر شش هزار وهابی با امکانات وسیع از سوی دولت سعودی در ایران مشغول تبلیغات ضد تشیع هستند.

وی اضافه کرد: روحانیون باید با استفاده از امکانان به نقاط مرزی و محروم سفر کنند و در راستای احیای مذهب تشیع تلاش کنند.

حجت الاسلام فیروزیان تاکید کرد: آموزش و پرورش که وظیفه تربیت فرزندان ایران اسلامی را دارد در شناساندن مذهب جعفری به آینده‌سازان کوتاهی کرده است

کد مطلب 1248379

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