کنفرانس امنیتی مونیخ ؛ صحنه شکست دیپلماسی غرب در برابر انقلاب مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در مطلبی نوشت : "فرانک وایزنر" فرستاده اوباما در کنفرانس امنیتی مونیخ با اظهارات خود درباره اینکه مبارک باید در مسئولیت خود باقی بماند تا تحولات مصر به سمت دموکراسی جهت دهی شود شرکت کنندگان در این کنفرانس را غافلگیر کرد.

در ادامه این مطلب آمده است : اظهارات این مقام بلند پایه آمریکایی در کنفرانس امنیتی مونیخ در زمان کوتاهی تاثیر خود را روی اعتراض کنندگان در میدان تحریر مصر گذاشت. این اظهارات برای مردمی که حدود دو هفته است آنجا انتظار کشیده اند و آزار و اذیتهای حکومت را تحمل کرده اند و تلفات زیادی داده اند مانند سیلی به صورت آنها بود.

نویسنده در ادامه به واکنشهای مردمی در اعتراض به اظهارات وایزنر اشاره کرد و نوشت : اولین واکنشها این بود که وایزنر باید اظهاراتش را برای خودش نگه دارد. در این میان حکومت آمریکا نیز هیچ اظهار نظر شتابزده ای در این باره نکرده گویی که از وایزنر فاصله گرفته است.

در ادامه این مطلب آمده است : اما موضوع به این سادگی نیست.حکومت اوباما با اظهارات فرستاده اش کار خود را سخت تر کرد و اظهارات وایزنر نیز ظرفیت بلند پروازیهای ایالات متحده را نشان داد.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در مونیخ تاکید کرد که ما باید بیشتر با جامعه غیر نظامی مصر همراه باشیم. اما چگونه باید چنین امری اتفاق افتد زمانی که آمریکا همزمان به دیکتاتور مصر پایبند است همان حاکم مستبدی که جامعه غیر نظامی مصر به هر قیمتی می خواهند از شر او خلاص شوند؟ این پرسشی است که خود هیلاری هم پاسخ آن را نمی داند.

نویسنده در ادامه نوشت : در حالی که مردم مصر به خیابانها ریخته اند و با به خطر انداختن جان خود برای دفاع از شرف و عزتی که حکومت مبارک از آنها دریغ کرده است مبارزه می کنند و خواستار برکناری وی هستند چنین عکس العملهایی از طرف غرب، یک حماقت دیپلماسی باورنکردنی است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که اگر ما کنفرانس امنیتی مونیخ را به عنوان یک فرم از نمایش غرب در نظر بگیریم باید بگوییم که غرب در نگاه خود روی تحولات مصر کاملا ناموفق بوده و شکست خورده است و حکومت اوباما در این شکست بیشترین سهم را داشته است.

حالا یکبار دیگر این تصور به وجود آمده است که غرب تا آخرین لحظه به یک دیکتاتور وفادار بوده در حالی که همواره درباره حقوق بشر به دیگران تذکر می دهد.