2100 مشترک برق صنعتی لرستان به شرکت برق بدهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد بحرینی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از صنعتگرانی که الگوی مصرف برق را رعایت کرده اند در سخنانی با تشریح اهداف برگزاری این گردهمایی، اظهار داشت: امیدواریم نتایج این گردهمایی باعث شکوفایی هرچه بیشتر صنعت در لرستان شود.

وی با بیان اینکه در بحث تولید مولفه های زیادی از جمله انرژی وجود دارد، ادامه داد: انرژی از زیر ساخت های قیمت تمام شده محصولات است ولی متاسفانه در کشور ما تاکنون انرژی به عنوان یکی از مولفه های قیمت تمام شده محصولات درصد ناچیزی را به خود اختصاص داده بود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان ادامه داد: این در حالیست که در سالهای گذشته به دلیل پائین بودن قیمت انرژی، فرهنگ استفاده نادرست و کم توجهی به قیمت آن به شکل محسوسی رواج یافته بود که در حال حاضر می طلبد مدیران صنایع و واحدهای تولیدی کنترل مصرف انرژی و استفاده بهینه از آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.

بحرینی با بیان اینکه تشکیل ستاد مدیریت انرژی در شرکت های تولیدی می تواند یکی از ابزارهای مهم در این راستا باشد، یادآور شد: برای تولید یک کیلووات برق حدود 500 دلار و برای ساخت یک نیروگاه هزار مگاواتی حدود نیم میلیون دلار سرمایه نیاز است که باید با توجه به این میزان هزینه در مصرف انرژی توجه ویزه صورت گیرد.

وی همچنین در ادامه به وضعیت مصرف برق در صنایع در ساعات اوج بار اشاره کرد و گفت: در راستای جلوگیری از اتلاف انرژی و مصرف بدون برنامه در ساعات اوج بار نیاز به همکاری بیشتر مدیران صنایع در استان داریم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان از مدیران واحدهای تولیدی استان خواست مصرف صنایع خود را از ساعات اوج به دیگر ساعات شبانه روز منتقل کنند.

بحرینی همچنین به وضعیت مشترکان برق صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در لرستان بیش از دو هزار و 150 اشتراک صنعتی داریم که 28 درصد فروش انرژی را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه مشترکان برق صنعتی 38 درصد فروش ریالی را به خود اختصاص داده اند، افزود: این در حالیست که از این تعداد مشترک دو هزار و 100 مشترک به شرکت توزیع برق بدهی دارند.