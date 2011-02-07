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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۵۱

دهمرده تاکید کرد:

ارتقا وضعیت مراکز اقامتی لرستان در دستور کار قرار گیرد

ارتقا وضعیت مراکز اقامتی لرستان در دستور کار قرار گیرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان با اشاره به در پیش بودن ایام تعطیلات نوروزی بر ضرورت ارتقا وضعیت مراکز اقامتی استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان در سخنانی اظهار داشت: جدیت و سرعت عمل بیشتری از سوی متولیان امر برای ارتقاء وضعیت پذیرایی از مهمانان نوروزی باید صورت بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در برنامه ریزی برای ارتقاء وضعیت پذیرایی از مهمانان نوروزی در سطح استان، خواستار حضور کامل فرمانداران شهرستانهای مختلف لرستان در راس ستاد تسهیلات نوروزی شد.

استاندار لرستان بر ضرورت فراهم کردن شرایط مطلوب برای حضور مسافران نوروزی، یادآور شد: رعایت بهداشت، اصول امنیت و سلامت مردم در این ایام از ضروریات است.

دهمرده با بیان اینکه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی برای تمام ایام سال فعال است، خاطر نشان کرد: اما با توجه به تعطیلات طولانی نوروز و استقبال مردم از سفر در این زمان هماهنگی و برنامه‌ریزی برای خدمات‌رسانی مطلوب به مسافران نوروزی ضروری است.

وی با تاکید بر جذاب‌سازی برنامه‌های نوروزی و بهبود خدمات مراکز اقامتی و پذیرایی، افزود: با توجه به ظرفیت غنی استان به ویژه جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و معنوی متعدد در لرستان امسال نیز باید در سایه اطلاع‌رسانی گسترده و معرفی جاذبه‌ها، شهر خرم آباد و استان لرستان به عنوان یک استان مقصد گردشگری معرفی شوند.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل میان دستگاههای مرتبط در این زمینه، خواستار همکاری و تعامل بین دستگاهی در جهت خدمات رسانی به مسافران نوروزی شد.

کد مطلب 1248392

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