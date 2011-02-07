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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۵۰

پنج طرح جهاد کشاورزی در استان قزوین افتتاح شد

پنج طرح جهاد کشاورزی در استان قزوین افتتاح شد

قزوین - خبرگزاری مهر: همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر بهره برداری از پنج طرح عمرانی، تولیدی جهاد کشاورزی در شهرستانهای تاکستان و بوئین زهرا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین این طرح ها شامل احداث کانال آب در روستای مجیدآباد به طول 250متر ، استخر ذخیره آب روستای تفک، سیستم آبیاری نوین در سطح یک هزار و 260 هکتار، طرح خاک ورزی حفاظتی در سطح 800 در  شرکت کشاورزی الله آباد و ساختمان اداری اداره تولیدات گیاهی و دامی مدیریت جهاد کشاورزی بوئین زهرا است.
 
همچنین با حضور استاندار قزوین بهره برداری از یک واحد بسته بندی کشمش در شهرستان تاکستان آغاز شد.
 
برای  اجرای این طرح ها افزون بر 150 میلیارد و930 میلیون ریال توسط بخش خصوصی و دولتی هزینه شده است.
 
با بهره برداری از این طرح ها ضمن زیر پوشش قرار گرفتن 240 هکتار از اراضی تحت کشت، زمینه اشتغال40 نفر در استان فراهم شد.
کد مطلب 1248393

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