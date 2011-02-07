  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۵۴

نافذ عزام:

بیانیه کمیته چهار جانبه جانبداری آشکار از رژیم صهیونیستی است

بیانیه کمیته چهار جانبه جانبداری آشکار از رژیم صهیونیستی است

یکی از اعضای برجسته جنبش جهاد اسلامی مردم فلسطین با اشاره به بیانیه کمیته چهارجانبه به اصطلاح صلح خاورمیانه درباره ضرورت از سر گیری سریع مذاکرات سازش، آن را جانبداری از صهیونیستها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، "نافذ عزام" ضمن هشدار درباره از سرگیری مذاکرات سازش از سوی تشکیلات خود گردان گفت : بیانیه کمیته چهار جانبه که  اخیرا در پایان نشست آن در مونیخ صادر شد، غیر اخلاقی است.

وی افزود: بیانیه کمیته چهارگانه غیرقابل قبول و جانبداری آشکار از رژیم صهیونیستی است،ف زیرا دعوت به از سرگیری مذاکرات سازش با توجه به ادامه سیاستهای رژیم صهیونیستی در ساخت شهرکهای جدید، مصادره اراضی، یهودی سازی قدس و تشدید محاصره بی مفهوم است.

عزام تصریح کرد: مذاکره اشتباه است و بازگشت به آن تحت هر شرایطی، مشروعیت بخشیدن به اشغالگری و سیاستهای توسعه طلبانه و خصمانه صهیونیستها است.

وی اظهار داشت : قدس در برابر خطر واقعی قرار گرفته است که موضع قاطع فلسطینی ها و کشورهای عربی و اسلامی را می طلبد.

کد مطلب 1248394

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها