بیانیه کمیته چهار جانبه جانبداری آشکار از رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، "نافذ عزام" ضمن هشدار درباره از سرگیری مذاکرات سازش از سوی تشکیلات خود گردان گفت : بیانیه کمیته چهار جانبه که اخیرا در پایان نشست آن در مونیخ صادر شد، غیر اخلاقی است.

وی افزود: بیانیه کمیته چهارگانه غیرقابل قبول و جانبداری آشکار از رژیم صهیونیستی است،ف زیرا دعوت به از سرگیری مذاکرات سازش با توجه به ادامه سیاستهای رژیم صهیونیستی در ساخت شهرکهای جدید، مصادره اراضی، یهودی سازی قدس و تشدید محاصره بی مفهوم است.

عزام تصریح کرد: مذاکره اشتباه است و بازگشت به آن تحت هر شرایطی، مشروعیت بخشیدن به اشغالگری و سیاستهای توسعه طلبانه و خصمانه صهیونیستها است.

وی اظهار داشت : قدس در برابر خطر واقعی قرار گرفته است که موضع قاطع فلسطینی ها و کشورهای عربی و اسلامی را می طلبد.