سرما 40 میلیارد ریال خسارت به کشاورزی کرمان وارد کرد

محمد حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طی ماه گذشته به دلیل سرمازدگی حجم بالایی از محصول کشاورزی جنوب کرمان دچار خسار شده است.

وی گفت: این خسارت در بخش باغهای کشاورزی، سیفی جات و کشتهای طرح استمرار روی داده است و بخش عمده ای از کشاورزان را متضرر کرد که خسارت آن بخش از کشاورزان که دارای بیمه بودند به مبلغ 40 میلیارد ریال توسط بانک کشاورزی پرداخت شد.

وی خاطرنشان کرد: سیبی زمینی استمرار و پیاز طرح استمرار به ترتیب 50 درصد و 45 درصد خسارت دیده است و این درحالی است که در این فصل سال بخش عمده ای از نیاز بازار توسط استان کرمان برطرف می شود.

وی افزود: کشاورزان باید قبل از کشت محصولات خود را بیمه کنند که در صورت خسارت بخشی از این ضررها تامین شود.

حاتمی همچنین از خسارت به گوجه کاران و همچنین باغداران مرکبات این مناطق خبر داد.

وی در خصوص خسارات سیل نیز گفت: این خسارات نیز درحال بررسی است.

وی تعداد کشاوران تحت پوشش را بیش از پنج هزار و 600 نفر اعلام کرد.

حاتمی گفت: خسارات سیل زدگان نیز در بخش کشاورزی پس از بررسی دقیق پرداخت خواهد شد.

