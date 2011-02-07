ای کاش در میدان التحریر بودم/ مبارک مردم خود را به صهیونیستها فروخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله در ادامه سخنان خود در همبستگی با انقلاب مردم مصر از مواضع خفت بار و شرم آور رژیم حاکم بر این کشور ابراز تاسف کرد و گفت : رژیم مصر ملت خود را به اسرائیل فروخته است و خدمات فراوانی به اشغالگران داشته است که مهمترین آن معاهده ننگین کمپ دیوید است.



وی با اشاره به اظهارات نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس که خواستار سرعت بخشیدن به تکمیل دیوار امنیتی در مرز مصر و مناطق اشغالی شده است، گفت : اسرائیلی ها اکنون به شدت ترسیده اند زیرا بزرگترین همپیمان خود یعنی حسنی مبارک را در معرض خطر می بینند؛ البته آنها با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همپیمان بزرگی را در این کشور یعنی شاه از دست دادند و در جریان حمله وحشیانه به کاروان آزادی، ترکیه یکی دیگر از همپیمانان خود را نیز از دست دادند و اکنون از اینکه همپیمان بزرگ خود را در مصر هم از دست بدهند به شدت می ترسند.



نصرالله با انتقاد از مواضع انفعالی و منفی برخی کشورها از جمله رژیمهای عربی در برابر قیام ملت مصر اظهار داشت : اکنون ملت مصر خواهان سرنگون کردن رژیم مبارک است و میلیونها نفر به خیابانها ریختند و همچنان در خیابانها و میادین قاهره و اسکندریه و دیگر شهرها حضور دارند و در این راه صدها شهید و هزاران زخمی تقدیم کرده اند.



وی افزود : مهم این است که انسانهای آزاده مشخص کنند که آیا در کنار اسرائیل هستند یا در کنار ملت مصر.



نصرالله با تاکید بر اینکه همه در برابر خداوند و تاریخ در صورتی که در کنار مبارزات و قیام مردم مصر قرار نگیرند، باید پاسخگو باشند.



دبیرکل حزب الله لبنان در پایان خطاب به جوانان انقلابی مصر گفت : ما هرگز نمی خواهیم در امور شما دخالت کنیم، چون شما خوب می دانید که باید چگونه عمل کنید، ولی بدانید که ما خود را در کنار شما می دانیم و از شما جدا نیستیم.



وی با تاکید بر تاثیرات بزرگ جنبش عظیم مردم مصر بر روند تحولات خاورمیانه خاطر نشان کرد : شما جوانان مصر، پرچم عزت و سربلندی اعراب و مسلمانان را به دوش کشیده اید و همه به شما امید بسته اند.



نصرالله با بیان اینکه مبارزات کنونی مردم مصر برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری و فاسد و وابسته مبارک، کم ارزش تر از مقاومت مردم لبنان و فلسطین در جنگهای سی و سه روزه و بیست و دو روزه نیست، تصریح کرد : ما اطمینان داریم که شما مردم بزرگ و با اراده مصر می توانید با پایداری و ادامه این حرکت بزرگ، به پیروزی برسید و ما به قدرت شما ایمان داریم.



دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد : از اینجا یعنی بیروت لبنان به شما جوانان مصری می گویم ای کاش می توانستم در کنار شما در میدان التحریر قاهره و خیابانهای اسماعیلیه، اسکندریه، سوئز و ... باشم، من خود را همراه شما می دانم،اگر می توانستم در کنار شما باشم، حاضر بودم خونم در راه اهداف شرافتمندانه ملت مصر بر زمین ریخته شود