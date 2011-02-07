پروژه ‌های عمرانی میبد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، معاون مدیریت منابع و نیروی انسانی استانداری یزد عصر امروز در مراسم افتتاح طرح ‌های عمرانی شهرستان میبد ضمن تقدیر از پیگیری ‌های امام جمعه، فرماندار میبد و نماینده مردم میبد و تفت در مجلس اظهار داشت: با عنایت خداوند متعال و پیگیری‌های مسئولان استان و شهرستان میبد، امیدواریم در آینده شاهد خدمات بیشتر و بهتر دولت در شهرستان ‌های مختلف استان به ویژه میبد باشیم.

عباسعلی رضایی با تبریک دهه فجر بیان داشت: انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیاری در حوزه‌ های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی و ... داشته است و آبادانی که امروز در شهرها و روستاها شاهد آن هستیم، از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

فرماندار میبد نیز در این مراسم با اشاره به خدمات دولت خدمتگزار و کمک ‌های خیران میبدی و پیگیری‌های مسئولان استان و شهرستان میبد اظهار داشت: از میان پروژه‌ های آماده بهره ‌برداری در شهرستان میبد، 10 پروژه با هزینه ‌ای بالغ بر 19 میلیارد ریال انتخاب شده که در این ایام به بهره‌ برداری می‌ رسد.

محمدرضا رجایی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ ها از نیازهای اصلی شهرستان میبد به شمار می‌ رود و امیدواریم با بهره‌ برداری از آنها گامی ارزنده در راستای خدمات‌ رسانی به مردم برداشته باشیم.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس نیز در این مراسم اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی استعدادهای جوانان به شکلی که مناسب بود به فعلیت رسید و جوانان مستعد این مملکت افتخار آفرین شدند.

حجت ‌الاسلام سیدجلال یحیی‌ زاده عنوان کرد: هم ‌اکنون شاهد بسیاری از این افتخارآفرینی‌ ها هستیم و در بسیاری از علوم و فنون به یکی از کشورهای برتر دنیا تبدیل شده‌ایم.

در این مراسم از روشنایی روبروی روستای رکن آباد، انتقال آب به وسیله لوله به طول دو هزار متر، نمازخانه دبیرستان نمونه، واحد چاپ دیجیتال، بلوار رسالت، سالن غذاخوری مرکز معلولان ذهنی موسسه خیریه محبت، بازسازی کوچه کثنوی، دبستان شهدای فرهنگی، کانون محمد رسول ‌الله و واحد آندوسکوپی و دندانپزشکی بیمارستان امام جعفر صادق (ع) بهره‌ برداری شد.