طرح گازرسانی به هفت روستای خرم آباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این طرح ها اظهار داشت: گازرسانی به روستاهای یاد شده با اجرای 35 کیلومتر شبکه پلی اتیلن و صرف هزینه ای بیش از 10 میلیارد ریال انجام شده است.

علی گودرزی ادامه داد: با بهره برداری از این طرحها بیش از یک هزار و 200 خانوار در روستاهای سراب چنگایی، تلوری علیا، قلعه سنگی، پاپی خالدار سفلی، ناصروند، وره ده و عسگرآباد از نعمت گاز برخودار خواهند شد.

فرماندار شهرستان خرم آباد نیز در این مراسم در سخنانی از مردم خواست در مصرف گاز نهایت دقت و صرفه جویی را به عمل آورند و یادآور شد: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باید صرفه جویی در مصرف انرژی به ویژه گاز در دستور کار مصرف کنندگان قرار گیرد.

حسن شریعت نژاد عملکرد شرکت گاز استان در شهرستان خرم آباد را خوب دانست و گفت: افتتاح خط انتقال دوم گاز خرم آباد باعث شد دغدغه تامین گاز شهرهای خرم آباد، کوهدشت و پلدختر رفع شود.