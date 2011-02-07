پیش فروش بلیط قطارهای نوروزی در کرمان آغاز شد

محمد کلاته در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروزی و اقبال زیاد مردم کرمان برای استفاده از خطوط ریلی در راستای مسافرتهای نوروزی گفت: پیش فروش بلیط قطار نوروزی در کرمان شروع شده است.

وی افزود: متقاضیان کرمانی برای استفاده از این خدمات می توانند با مراجعه به سایت نسبت به رزرو بلیط قطار اقدام کنند.

مسئول نمایندگی رجاء در کرمان گفت: در استان کرمان پیش فروش از طریق آژانسهای مسافرتی از 25 بهمن ماه شروع می شود.

وی از پیش بینی دو قطار در مسیر کرمان - تهران در ایام نوروزی خبر داد و گفت: در طول این ایام خدمات رسانی با کیفیت مطلوب به مسافران انجام خواهد شد.

وی از افرادی که به صورت اینترنتی اقدام به خرید بلیط می کنند خواست در زمینه رزرو کوپه ها دقت کنند که در هنگام مسافرت با مشکل مواجه نشوند.