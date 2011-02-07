شهر ویسیان لرستان از نعمت گاز برخوردار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه این مراسم در سخنانی عنوان کرد: طرح گازرسانی به شهر ویسیان با اجرای 13 کیلومتر شبکه پلی اتیلن و نصب دو ایستگاه تقلیل فشار گاز انجام شده است.

علی گودرزی اعتبار صرف شده برای اجرای این پروژه را بیش از 16 میلیارد ریال ذکر کرد و یادآور شد: با بهره برداری از این طرح بیش از 500 خانوار در شهر ویسیان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

وی که در جمع اهالی شهر ویسیان سخن می گفت از مردم درخواست کرد که نهایت دقت را در رعایت نکات ایمنی و صرفه جویی در مصرف گاز داشته باشند چرا که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مصرف صحیح گاز به سود خود آنها خواهد بود.

فرماندار شهرستان چگنی نیز در سخنانی با اشاره به دستاوردهای انقلاب در مناطق محروم، بیان داشت: به همت دولت دهم کار گازرسانی به شهر ویسیان به سرانجام رسید.

دالوند با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت ها در شهرستانهای مختلف استان به ویژه شهرستان تازه تاسیس چگنی، عنوان کرد: ایجاد شبکه گازرسانی در منطقه زمینه سرمایه گذاری در این شهرستان را نیز فراهم خواهد آورد.