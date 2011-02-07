۲۰ درصد پروتئین کشور از طریق عشایر تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ، جهانشاه صدیق عصر دوشنبه در نشست نخبگان بختیاری در استان اصفهان، بیان داشت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ یک از اقوام عشایری کشور با حکومتهای ظلم در ستیز بودهاند و هیچگاه با آنها سازگاری نداشتهاند.
وی اظهار داشت: مشکلی که همچنان هم عشایر کشور با آن دست به گریبان هستند این است که مدیران دولتی و نمایندگان مجلس توجه قابل ملاحظهای نسبت به مشکلات عشایر نشان نمیدهند.
رئیس سازمان امور عشایر استان اصفهان گفت: عشایر پس از پیروزی انقلاب اسلامی حتی یک گلوله هم بر علیه نظام شلیک نکردهاند و همواره از سلاحهای خود برای دفاع از نظام اسلامی و انقلاب اسلامی به کار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه رزمندگان دوران دفاع مقدس از بین عشایر، همواره جزو نخستینها بودهاند، افزود: در جنگ تحمیلی شهدای عشایر کشور بیشتر از شهدای روستاهای کشور بوده است.
صدیق اظهار داشت: عشایر استان اصفهان در شرایطی حدود 20 درصد از پروتئین مورد نیاز کشور را تامین میکنند که تنها دو درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص دادهاند.
وی بیان داشت: در دست داشتن 32 هزار هکتار از مراتع کشور از کل مراتع موجود و تولید حدود 35 درصد از میزان کل صنایع دستی کشور از سوی عشایر از جمله خدماتی است که عشایر کشور در این سالها به کشور بوده است.
رئیس امور عشایر کشور ادامه داد: در زمان تدوین برنامه پنج ساله از جایگاه واقعی عشایر در تولید برای تصمیمگیریها در این زمینه اثری وجود ندارد.
وی بیان داشت: استراتژی که سازمان عشایر کشور هماکنون در نظر گرفته است، امرار معاش عشایر از طریق زنبورداری، سرمایهگذاری، تولید صنایع دستی و دیگر راههای اقتصادی به صرفه و متناسب با شرایط زندگی عشایری است.
صدیق با بیان اینکه عشایر کشور از نظر دامداری و مرتعداری با آماری که از تولیدات آنها در این زمینه در دست است، رتبه نخست را در کشور دارا هستند، گفت: ساماندهی به عشایر هم در کوچ و هم در اسکان از جمله برنامههای سازمان امور عشایر کشور است و اسکان آنها یک امر داوطلبانه تلقی میشود.
وی اظهار داشت: در سال 1384 دولت قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن تمامی دستگاههای اجرایی کشور موظف هستند در ساماندهی عشایر کمکهای مورد نیاز را به عشایر ارائه دهند.
رئیس سازمان امور عشایر بیان داشت: در طول برنامه چهارم 280 میلیارد تومان اعتبار به عشایر کشور اختصاص یافته بود که با قانونی که دولت در مورد کمک سازمانهای اجرایی به تصویب رسانده بود، این اعتبار به 520 میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با بیان اینکه وضعیت عشایر در کشور در حال حاضر به گونهای است که هر چادر عشایر به یک کارگاه تولیدی و در برخی موارد به یک پاسگاه تبدیل شده است، گفت: در سیستم اجرایی کشور اگر کمکی به عشایر شده، پس از انقلاب اسلامی بوده است.
صدیق تصریح کرد: با توجه به اینکه 104 ایل در کشور زندگی میکنند، نخستین ایلی که در کشور بود، ایل بختیاری است.
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