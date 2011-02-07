بازگشت آوارگان فلسطینی حق غیر قابل انکار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین،" اسماعیل هنیه" ضمن تقدیر از کمکهای مردم اردن به مردم فلسطین گفت : تاریخ و زمینه های مشترک فراوان دیگر سبب شده است که اردن بخش بزرگی از فلسطینی ها را در خود جای دهد.

وی افزود : ما به کمکهای برادران خود با توجه به بحران بهداشتی و پزشکی که با آن روبرو هستیم، نیاز مبرم داریم. کمکهای مردم اردن در جنگ 22 روزه غزه نشان داد که مردم فلسطین در مقابله با صهیونیستها تنها نیست.

هنیه تصریح کرد: سیاست ما دست نکشیدن از خاک فلسطین او پایتختی قدس است. ما بر حق بازگشت آوارگان تاکید داریم و با هر طرح صهیونیستها برای ایجاد وطن جایگزین برای این آوارگان مخالفیم.

نخست وزیر منتخب مردم فلسطین خاطر نشان کرد: ما مخالف طرحهای رژیم صهیونیستی در نقض حاکمیت اردن هستیم مردم فلسطین میهمان اردنی ها هستند تا زمانی که سرزمین خود بازگردند.