اعطای سند مالکیت به اهالی روستاهای شهرستان هشترود

به گزارش خبرنگار مهر در هشترود، عصر دوشنبه طی مراسمی با حضور مسئولان استانی و محلی، اسناد مالکیت روستایی دراجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری ثبت اسناد و املاک صادر شده بود به اهالی روستای اوشندل ازتوابع شهرستان هشترود اعطاء شد.

دراین مراسم قربان محمدی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان اظهارداشت: این نهاد به منظور هویت بخشیدن به املاک روستایی با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان نسبت به تشکیل پرونده و ارسال به ادارات ثبت نسبت به صدور و تحویل اسناد مالکیت روستایی به منظور بهره مندی از مزایای سند توسط روستاییان اقدام می کند.

وی درادامه گفت: صدور سند مالکیت در روستاها و اعطای تسهیلات طرح ویژه در روستاها باعث رشد و توسعه روستاها و دلگرمی روستاییان جهت سکونت در روستاها شده و در نهایت مهاجرت معکوس به روستاها را به دنبال خواهد داشت.

غفار اسماعیلی نماینده مردم شهرستان هشترود نیز در این مراسم خواستار مشارکت مردم در فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها شد و گفت: روستاییان از تسهیلات اعطایی بنیاد مسکن در روستاها بهره کافی را ببرند چراکه این کارها یکی از کارهای ارزنده دولت است.

علی احمدیان سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هشترود نیز ضمن ارائه گزارشی ازعملکرد این مرکز گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هشترود تا به حال تعداد هزار و 969 واحدمسکونی را با استفاده از تسهیلات وام بهسازی احداث و یا مقاوم سازی کرده است.

به گفته وی، بالحاظ سهمیه سال 89 تعدادواحدهای مسکونی احداثی در این شهرستان به سه هزار و 219 واحد خواهد رسید.

وی در ادامه مراسم افزود: تابحال باهمکاری اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان هشترود توانسته ایم بیش از چهار هزار و 100 فقره سند مالکیت درسطح روستاهای شهرستان صادر و تحویل صاحبان واحدها کنیم که در این راستا از همکاری و مشارکت شوراهای اسلامی و دهیاران و مسئولان شهرستان تشکرو قدردانی می شود.