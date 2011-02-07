  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۲

گزارشگران بدون مرز خبر داد:

دستگیری و مجروح شدن 147 خبرنگار از آغاز قیام مردم مصر

دستگیری و مجروح شدن 147 خبرنگار از آغاز قیام مردم مصر

سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد از آغاز اعتراضات مردمی در مصر تا کنون 72 خبرنگار دستگیر و 75 نفر دیگر زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) حملات بی شمار به خبرنگاران و دستگیری دهها نفر از آنان را در جریان اعتراضات ضد دولتی در مصر را محکوم کرد.

این سازمان در بیانیه ای که امروز دوشنبه در همین رابطه منتشر کرد از دستگیری 72 خبرنگار و نیز زخمی شدن دست کم 75 نفر دیگر طی 14 روز اخیر در مصر خبر داد.
 
گزارشها همچنین از مفقود شدن 7 خبرنگار در این اعتراضات حکایت دارد که هنوز سرنوشتشان نامعلوم است. همچنین در این مدت شمار زیادی از دفاتر روزنامه ها و شبکه های خبری مورد حمله قرار گرفته و تجهیزات و ادوات خبرنگاران مصادره و یا نابود شده است.
 
گزارشگران بدون مرز دولت "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر و عوامل مزدور وی را مسئول این وقایع دانسته و خواستار پایان اقدامات غیرقانونی آنها علیه خبرنگاران شده است.
 
گفتنی است در چهاردهمین روز از اعتراضات ضد دولتی مردم در میدان التحریر قاهره، مخالفان "حسنی مبارک" اعلام کرده اند تا زمان کناره گیری وی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.
کد مطلب 1248419

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها