دستگیری و مجروح شدن 147 خبرنگار از آغاز قیام مردم مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) حملات بی شمار به خبرنگاران و دستگیری دهها نفر از آنان را در جریان اعتراضات ضد دولتی در مصر را محکوم کرد.

این سازمان در بیانیه ای که امروز دوشنبه در همین رابطه منتشر کرد از دستگیری 72 خبرنگار و نیز زخمی شدن دست کم 75 نفر دیگر طی 14 روز اخیر در مصر خبر داد.

گزارشها همچنین از مفقود شدن 7 خبرنگار در این اعتراضات حکایت دارد که هنوز سرنوشتشان نامعلوم است. همچنین در این مدت شمار زیادی از دفاتر روزنامه ها و شبکه های خبری مورد حمله قرار گرفته و تجهیزات و ادوات خبرنگاران مصادره و یا نابود شده است.

گزارشگران بدون مرز دولت "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر و عوامل مزدور وی را مسئول این وقایع دانسته و خواستار پایان اقدامات غیرقانونی آنها علیه خبرنگاران شده است.

گفتنی است در چهاردهمین روز از اعتراضات ضد دولتی مردم در میدان التحریر قاهره، مخالفان "حسنی مبارک" اعلام کرده اند تا زمان کناره گیری وی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.