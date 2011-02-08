به گزارش خبرنگار مهر، بنابراعلام امور مجامع سازمان تربیت بدنی مجمع انتخاباتی فدراسیون‌های هندبال و گلف به ترتیب صبح و بعدازظهر روز چهارشنبه 20 بهمن‌ماه در محل آکادمی ملی المپیک به ریاست حمید سجادی برگزار خواهد شد.

برای انتخابات ریاست فدراسیون هندبال چهار نفر شامل؛ جلال کوزه گری (سرپرست فدراسیون)، خسرو نصیری، مجید ارضه‌گر و ناصر نجفی نامزد هستند. ضمن اینکه کیکاوس سعیدی سرپرست فعلی فدراسیون گلف تنها نامزد این فدراسیون است.

پس از برگزاری بازی‌های آسیایی گوانگجو تاکنون مجمع انتخاباتی فدراسیون‌های نابینایان، تنیس روی میز و ووشو برگزار شده است.