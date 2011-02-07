به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی عصر امروز(دوشنبه) در جلسه شورای عالی اداری از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواست با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، بانک اطلاعاتی از سوابق و عملکرد افراد گردآوری کنند تا در انتصاب مدیران، قدرت و دقت تصمیم‌گیری افزایش پیدا کند.



در این جلسه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گزارشی از اجرای مصوبه قبلی این شورا مبنی بر انتقال مراکز آموزشی و پژوهشی دستگاههای اجرایی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارائه کرد.



در این نشست همچنین با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش، سازمان پژوهشی برنامه ریزی آموزش و چاپ کتب درسی با پژوهشگاه دیگر این وزارتخانه به نام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادغام شد.



ادغام اداره کل تربیت بدنی و اداره کل بهداشت وزارت آموزش و پرورش و تبدیل به مرکز تربیت بدنی و سلامت نیز از دیگر تصمیماتی بود که با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش به تصویب شورا رسید.



عناوین ده برنامه تحول در نظام ادرای کشور و ارائه گزارشی از تعیین شاخص‌هایی برای این ده محور نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد این موضوع در یک کارگروه تخصصی نهایی شده و برای تصویب نهایی در جلسه آتی شورا ارائه شود.



