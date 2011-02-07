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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۱۹

رحیمی:

انتخاب مدیران حرفه ای بر اساس ارزشیابی‌های دقیق صورت گیرد

انتخاب مدیران حرفه ای بر اساس ارزشیابی‌های دقیق صورت گیرد

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه انتصاب و انتخاب مدیران حرفه ای کشور باید بر اساس ارزشیابی‌های دقیق صورت گیرد، بررسی سوابق، ارزیابی عملکرد و تجربه افراد را امری ضروری در انتخاب مدیران عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی عصر امروز(دوشنبه) در جلسه شورای عالی اداری از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواست با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، بانک اطلاعاتی از سوابق و عملکرد افراد گردآوری کنند تا در انتصاب مدیران، قدرت و دقت تصمیم‌گیری افزایش پیدا کند.

در این جلسه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گزارشی از اجرای مصوبه قبلی این شورا مبنی بر انتقال مراکز آموزشی و پژوهشی دستگاههای اجرایی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارائه کرد.

در این نشست همچنین با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش، سازمان پژوهشی برنامه ریزی آموزش و چاپ کتب درسی با پژوهشگاه دیگر این وزارتخانه به نام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادغام شد.

ادغام اداره کل تربیت بدنی و اداره کل بهداشت وزارت آموزش و پرورش و تبدیل به مرکز تربیت بدنی و سلامت نیز از دیگر تصمیماتی بود که با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش به تصویب شورا رسید.

عناوین ده برنامه تحول در نظام ادرای کشور و ارائه گزارشی از تعیین شاخص‌هایی برای این ده محور نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد این موضوع در یک کارگروه تخصصی نهایی شده و برای تصویب نهایی در جلسه آتی شورا ارائه شود.

 
 
کد مطلب 1248424

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