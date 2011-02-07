پیشرفتهای امروز ایران قابل قیاس با 32 سال گذشته نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی عصر دوشنبه در نشست نخبگان بختیاری که در استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به طور معجزهآسایی در ایران اتفاق افتاد که هیچ یک از شاخصههای انقلابهای گذشته را نداشت، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران برخلاف بسیاری از انقلابهای جهان ماهیت طبقاتی نداشت و از انقلابهایی بود که تمام هویتها را در برداشت.
وی افزود: انقلابهایی که در دنیا شکل گرفتهاند هیچیک از آنها نسبتی با ملاکهای دینی نداشتهاند و بیشتر براساس شاخصههای مادی پایهریزی شده بودند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: هم در زمان شکلگیری انقلاب اسلامی و هم در زمان دفاع از کشور انسانهای متقی بودند که در صحنه حضور یافتند و در دوران پس از جنگ در جایگاه خدمت به کشور قرار گرفته بودند.
وی با بیان اینکه نمیتوان دستآوردهای امروز انقلاب را با دستآوردها و پیشرفتهای 32 سال گذشته مقایسه کرد، گفت: وجود دو سایت هستهای کشور در استان اصفهان از پیشرفتهایی است که زمانی در تخیل هم نمیگنجید.
ذاکر اصفهانی ادامه داد: تولید پیشرفتهترین و بزرگترین تسلیحات در کشور از اقداماتی است که جزء دستآوردهای بینظیر و غیر قابل قیاس با پیشرفتهای 32 سال پیش به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه طبق گفته رئیس جمهور کشور ایران در یک دهه اخیر انسان به فضا خواهد فرستاد، گفت: پیشرفتهای حاصل شده در عرصه سلولهای بنیادی و شبیهسازی ایران را در زمینه علمی به کشوری تبدیل کرده است که با کشورهای پیشرفتهای مانند آمریکا رقابت میکند.
استاندار اصفهان اظهار داشت: براساس نگرش قرآن تنها مردمی گرامیتریناند که با تقواترین باشند و در این میان قوم کرد و بر و ترک و بختیاری یکسان هستند.
وی با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که در عرصه شبیهسازی با آمریکا رقابت می کند، گفت: لباس و تاریخ عشایر از جمله مواردی است که نباید به آنها به عنوان یک تفاخر نگاه شود و فقط نمادی از لیاقت، شجاعت و خداپرستی هستند.
ذاکر اصفهانی تصریح کرد: ما به عنوان مدیریت استان در تلاش هستیم تا تمامی علاقهمندان به نظام را در سیستم کاری وارد و تلاش برخی افراد برای اختلافکنی را خنثی کنیم.
وی ادامه داد: با این شیوهای که دولت برای خدمترسانی به عشایر در پیش گرفته است شرایط بهتری را برای عشایر در آینده خواهیم داشت و برگزاری این جلسه به عنوان نقطه عطفی در ایجاد همکاریهای مفید خواهد بود.
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