برنامه سخنرانیهای همایش "معرفت دینی" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی فلسفه دین ایران به عنوان مؤسسه‌ای تخصصی علمی که در زمینه فلسفه دین در ایران فعال است، با هدف ایجاد فضای گفتگوی علمی و رشد و بسط معرفتی در حوزه دین، پس از برگزاری هفت نشست تخصصی در زمینه فلسفه دین اقدام به برگزاری این همایش با عنوان "معرفت دینی" کرده است.

همایش ملی معرفت دینی، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، 19 و 20 بهمن ماه از سوی انجمن علمی فلسفه دین ایران و با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در محل این پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

در صبح روز اول این همایش، از ساعت 9 تا 12:30 دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی با موضوع "محدودیتهای بنیادی معرفت تجربی برای معرفت الوهی"، حجت‌الاسلام علی اکبر رشاد با موضوع "وجوه تشابه و تمایز فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی" و دکترمحسن جوادی با موضوع "ربط و نسبت معرفت دینی و اخلاقی" سخنرانی خواهند کرد.

همچنین در همین بخش دکترقاسم‌ پورحسن درباره "معرفت دینی و نظریه فعل گفتاری زبان"، دکتر علی اصغر مصلح درباره "نسبت دین و فرهنگ" و دکترمحمد سعیدی‌مهر درباره "معرفت‌شناسی دینی نزد متکلمان مسلمان" سخن خواهند گفت.

در نشست بعد ازظهر روز اول همایش "معرفت دینی"، از ساعت 14 تا 15:30 نیز حجت‌الاسلام علیرضا قائمی‌نیا پیرامون "شبکه معرفت دینی (بحثی در ساختار معرفت دینی)"، دکترحسین کلباسی پیرامون "معادشناسی علامه طباطبایی بر پایه معرفت دینی فلسفی" و دکترمحمد محمدرضائی پیرامون "آسیب‌شناسی رویکردهای نوین به دین" به بحث خواهند پرداخت.

در نخستین نشست از صبح روز دوم این همایش نیز که از ساعت 9 تا 12:30 برگزار می‌شود، دکترحسین مصباحیان درباره "انسان آرزوها و دیگری هستی: روبه‌رویی فلسفه خدابنیاد و دیگری بنیاد با ذهن‌بنیادی"، دکترهادی وکیلی درباره "معرفت دینی از منظر شناختی"، مهدی خادمی درباره "رابطه عقل و ایمان از منظر ملاصدرا و کرکگور"، حسین محمودی درباره "بررسی آرای پویمن درباره مبانی معرفت‌شناختی اندیشه کرکگور"، امیرصادقی درباره "تجربه دینی به مثابه امری معرفت‌بخش؟"، رضا دهقانی درباره "علل توفیق نگرش کوهنی به علم در فلسفه دین در مقایسه با ناکامی نگرش پوپری" و فاطمه احمدی درباره "بررسی مقایسه‌ای روابط علم و دین در الهیات جدید مسیحی" سخنرانی خواهند کرد.

در نهایت از ساعت 14 تا 15:30 روز چهارشنبه، و در آخرین بخش از همایش "معرفت دینی" روح‌الله‌ رمضانی‌ورزنه با موضوع "معرفت‌شناسی دینی و گستره گزاره‌های مبنایی"، نواب مقربی با موضوع "زبان دین: زبان استعاره"، اکرم عسگرزاده‌مزرعه، محمد غفاری و معصومه سالاری با موضوع "بررسی عوامل معرفت‌شناختی و عوامل غیرمعرفت‌شناختی مؤثر بر معرفت از نظر آگوستین در آموزه فیض" سخن خواهند گفت.

همایش ملی معرفت دینی، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، 19 و 20 بهمن‌ماه از سوی انجمن علمی فلسفه دین ایران در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 برگزار می‌شود.