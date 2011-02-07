به گزارش خبرگزاری مهر متن این اطلاعیه به شرح زیر است:



در پی پخش اظهارات یکی از میهمانان برنامه زنده تلویزیونی ”دیروز امروز فردا“ در خصوص ملاقات همسر رییس جمهور اسلامی ایران با همسر رییس جمهور مصر اعلام می‌دارد همسر محترمه رییس جمهور هیچگونه ملاقاتی با همسر رییس جمهور مصر نداشته و مطالب یاد شده کذب محض می‌باشد. انتظار می‌رود رسانه ملی در انعکاس مطالب مرتبط با ریاست محترم جمهور دقت و ملاحظه بیشتری مبذول دارد.



همچنین این معاونت از ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی درخواست دارد تا مراتب به نحو مقتضی به اطلاع مردم شریف ایران رسانده شود.



