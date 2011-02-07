  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۱

از سوی دفتر رئیس جمهور :

اظهارات میهمان یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی تکذیب شد

اظهارات میهمان یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی تکذیب شد

متعاقب اظهارات خلاف واقع یکی از میهمانان برنامه زنده تلویزیونی ”دیروز امروز فردا“ معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهور تکذیبه‌ای منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

در پی پخش اظهارات یکی از میهمانان برنامه زنده تلویزیونی ”دیروز امروز فردا“ در خصوص ملاقات همسر رییس جمهور اسلامی ایران با همسر رییس جمهور مصر اعلام می‌دارد همسر محترمه رییس جمهور هیچگونه ملاقاتی با همسر رییس جمهور مصر نداشته و مطالب یاد شده کذب محض می‌باشد. انتظار می‌رود رسانه ملی در انعکاس مطالب مرتبط با ریاست محترم جمهور دقت و ملاحظه بیشتری مبذول دارد.

همچنین این معاونت از ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی درخواست دارد تا مراتب به نحو مقتضی به اطلاع مردم شریف ایران رسانده شود.

 
 
کد خبر 1248429

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها