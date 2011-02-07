خدمات واقفین و خیرین در جامعه ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام محمدهاشم عاملی عصر دوشنبه در همایش وقف احسان ماندگار که در امامزاده حسین(ع) برگزار شد، اظهار داشت: قبل از انقلاب یکی از مسائلی مظلوم مانده بود موقوفات بود که در راس اصلاحات اراضی رژیم پهلوی آسیب دید.

وی افزود: یکی از علتهای بی توجهی به موضوع مهم وقف در کشور بی اطلاعی مردم از جایگاه وقف در کشور است و بسیاری از مزیتهای ارزشمند این امر دینی بی خبرند.

عاملی تصریح کرد: در گذشته وقتی موقوفات مورد تعرض قرار می گرفت عده ای برای اینکه این موقوفات از بین نرود آن را ملک شخصی خود می کردند که پس از فوت فرد ادعای مالکیت از سوی فرزندان مطرح می شد که مشکل آفرین بود.

وی خاطرنشان کرد: وقف باید در جایگاه اصلی خود باقی بماند و به نیت واقف عمل شود، زیرا هرچه داریم از خیرات وقف است که نباید نادیه گرفته شود.

عاملی گفت: عده ای خیراندیش درطول تاریخ اموال خود را وقف کردند و امروز بسیاری از مزایا و خدمات آن استفاده می کنند.

وی افزود: گاهی ملکی برای وقف نداریم اما باید بدانیم که ارزش موقوفات به حجم و اندازه سنجیده نمی شود و در مرکز اسناد گاهی اشیائی مانند یک پیاله مس کوچک نگهداری می شود که شاید بشمار نیاید اما چون وقف است ارزشمند است و این نشان می دهد که می توانیم هر چیزی را به عنوان وقف از خود به یادگار بگذاریم.

مدیرکل دفتر اسناد و شناسایی موقوفات کشور یادآورشد: در میان احکام الهی وقف نیز حکمی ضروری تلقی می شود که باید جایگاه خود را در جامعه پیدا کند و دقیق و صحیح به آن عمل شود.

در ادامه این همایش حجت الاسلام انصاری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: در حوزه وقف انتظاری که از مسئولان داشته ایم برآورده نشده است و این موضوع در کنار بی توجهی مردم به وقف نگران کننده است که باید با مساعدت مردم به خصوص مسئولان فرهنگی این کاستی ها برطرف شود.

انصاری تصریح کرد: احیاء وقف نیازمند همکاری همه جانبه و افزایش آگاهی عمومی و دینی است تا با گسترش آن زمینه نهادینه شدن فرهنگی دینی در جامعه فراهم شود.

وی اظهار داشت: به منظور شناسایی موقوفات جدید اقدامات موثری در مجموعه اوقاف استان انجام شده و در سال جاری 161 موقوفه جدید در استان شناسایی شده است.