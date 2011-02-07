سردار غلامرضا سلیمانی عصر دوشنبه در نشست نخبگان بختیاری در استان اصفهان، بیان داشت: در مبارزات یکصد ساله اخیر نیز مردم بختیاری همواره نقش موثری در دفاع از کشور داشتهاند که نمونه این حقیقت دعوت شهید مدرس از سران بختیاری برای مبارزه با قاجار و لبیک آنها به این درخواست بوده است.
وی با اشاره به اینکه در هیچ دورهای از تاریخ در میان بختیاریها تسنن ظهور نداشته است، گفت: استقبال مردم بختیاری از امام رضا(ع) در بدو ورود ایشان به ایران و پناه دادن حضرت احمد ابن موسی و یارانشان توسط بختیاریها در استان فارس به دلیل حمله به آنها از جمله مواردی است که با آنها میتوان تعلق خاطر ایل بختیاری به تشیع را اثبات کرد.
فرمانده سپاه صاحبالزمان استان اصفهان با بیان اینکه ریشه تاریخی و وجود ایل بختیاری از حدود 15 هزار سال پیش ثابت شده است، افزود: این واقعیت با سفری که پروفوسور رومان گریشمن به ایران داشت و در آن زمان بسیاری از آثار به جای مانده از آن تاریخ را به از ایران به موزه لوور فرانسه منتقل کرد، کاملا مشهود است.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان ادامه داد: یکی از عوامل مقدم در شکلگیری تمدن در کشور، پشتیبانی مردم زاگرس نشین و بختیاریها از کشور بوده است.
وی با بیان اینکه نگاه امام خمینی (ره) به عشایر با این تفکر بوده است، که عشایر ذخایر حضرت بقیهالله هستند، افزود: این مساله نشاندهنده پیوند مردم زاگرسنشین با حکومت دینی و عشق و علاقه آنان به ولایت بوده است.
سردار سلیمانی گفت: حکومت علوی و عاشورایی جمهوری اسلامی ایران بهترین بستر به منظور پیشرفت جوانان بختیاری کشور است.
وی اظهار داشت: نخستین کسانی که در حمله رژیم صدام به ایران از کشور دفاع کردند، مردم بختیاری بودند.
فرمانده سپاه صاحبالزمان استان اصفهان افزود: در رسیدگی به مناطق محروم استان که ایل بختیاری در آن سکونت داشتهاند، بسیج و سپاه اقدامات موثری را داشتهاند که تلاش ما همچنان برای تقویت اقتصادی جوانان بختیاری ادامه دارد.
وی با بیان اینکه استانهای زاگرسنشین در طول سالهای جنگ تحمیلی هزاران شهید را تقدیم کشور کردهاند، اضافه کرد: فداکاری و ایثار و عدم توقع از جمله ویژهگیهای بارز قوم زاگرسنشین کشور است.
سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: سه عامل هویتبخشی در شکلگیری انقلاب اسلامی شناخته شده که اسلام، مکتب تشیع و وجود فداکاری و ایثار از سه شاخصه عمده در طول این سالها بوده است.
