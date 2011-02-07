ملک عبدالله خواهان خروج آبرومندانه مبارک از مصر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، منابع آگاه اعلام کردند که در یک ویدئو کنفرانس"عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان و"سعود الفیصل" وزیر امور خارجه این کشور با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا که جوی متشنج داشته است، شاه عربستان از بی اعتنایی آمریکا به همپیمان قدیمی اش انتقاد کرده است.

این منابع تاکید کردند : ملک عبدالله از تنها گذاشتن "حسنی مبارک" به عنوان همپیمان آمریکا که خدمات شایانی به سیاستهای این کشور در خاورمیانه داشته، انتقاد کرده است.

منابع مذکور تصریح کردند : پادشاه عربستان بر خروج آبرومندانه مبارک اصرار داشته است. زیرا وی سرنوشتی مشابه "زین العابدین بن علی" را برای وی تصور کرده است. اقدامی که سبب می شود مردم احساس کنند که با تظاهرات و انقلاب می توانند حاکمان خود را تغییر دهند.

این منابع همچنین اعلام کردند: ریاض معتقد است که بهترین واکنش به تنها گذاشتن همپمانان آمریکا، تشدید سیاست ضد اسرائیلی و انجام گفتگوی سازنده با ایرانی ها برای جلوگیری از هر گونه درگیری مذهبی و نظامی در آینده است تا بتوانند محبوبیت مردمی به دست آورند و از قیامهای مردمی ممانعت به عمل آورند.