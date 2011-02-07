۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۲۳

سرهنگ تزار خبر داد:

محور خرم آباد - بروجرد مسدود می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان از مسدود شدن محور خرم آباد - بروجرد از فردا (سه شنبه) خبر داد.

سرهنگ هویدا تزار در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار دات: محور خرم آباد - بروجرد در استان لرستان فردا سه شنبه همزمان با 19 بهمن ماه مسدود است.

وی یادآور شد: این محور برابر اعلام اداره کل راه و ترابری استان لرستان حد فاصل کیلومتر 27 تا 35 از ساعت 12 الی 16 به علت عملیات راه سازی و ریزش برداری مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه مسیر خرم آباد - بروجرد در محدوده مورد نظر فاقد محور جایگزین اعلام شده است، خاطر نشان کرد: به رانندگان وسایل نقلیه ای که قصد تردد در این مسیر را دارند، توصیه می شود به گونه ای حرکت کنند که در ساعات یاد شده با ترافیک رو برو نشوند.

