محور خرم آباد - بروجرد مسدود می شود

سرهنگ هویدا تزار در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار دات: محور خرم آباد - بروجرد در استان لرستان فردا سه شنبه همزمان با 19 بهمن ماه مسدود است.
وی یادآور شد: این محور برابر اعلام اداره کل راه و ترابری استان لرستان حد فاصل کیلومتر 27 تا 35 از ساعت 12 الی 16 به علت عملیات راه سازی و ریزش برداری مسدود خواهد شد.
رئیس پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه مسیر خرم آباد - بروجرد در محدوده مورد نظر فاقد محور جایگزین اعلام شده است، خاطر نشان کرد: به رانندگان وسایل نقلیه ای که قصد تردد در این مسیر را دارند، توصیه می شود به گونه ای حرکت کنند که در ساعات یاد شده با ترافیک رو برو نشوند.
نظر شما