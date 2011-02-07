مرکز بهداشتی درمانی شهرک شیخ شهاب الدین اهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهردر اهر، مدیر شبکه بهداشت و درمان اهر عصر دوشنبه در مراسم بهره برداری از این مرکز گفت: این مرکز بهداشتی درمانی در زمینی به مساحت هزار متر مربع و بازیربنای 500 متر با صرف اعتباری یک میلیارد و 700 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

حسن نیک آذر خاطر نشان کرد: با افتتاح این مرکز اهالی شهرک شیخ شهاب الدین اهری که بزرگترین شهرک این شهرستان است تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار گرفت.

نیک آذر گفت: هم اکنون 13 مرکز بهداشتی درمانی در اهر مشغول خدمات بهداشتی درمانی هستند که از این تعداد هشت مرکز در شهر و پنج مرکز در بخش مرکزی و هوراند فعالیت دارند و به جمعیت 151 هزار نفری شهر و روستایی ارائه خدمات می کنند.