جزئیات نشست مشترک وزارت کار و کارفرمایان/جلسات مزد غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع برگزاری انتخابات کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در پنجم آبان ماه سال جاری، انحلال کانون عالی کارفرمایان ایران که در دوره فعالیت وزیر سابق کار تشکیل و آغاز به کار کرده بود، پاسخ به ابهامات کارفرمایان و تشکلهای کارفرمایی کشور، آخرین اقدامات کارفرمایان برای معرفی نمایندگان عضو شورای عالی کار جهت برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران؛ موضوعاتی است که با محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مطرح شده است.

برگزاری جلسه روز چهارشنبه هفته جاری این کانون با مسئولان وزارت کار بنا به درخواست این وزارتخانه برای روشن شدن مسائل و حواشی پیرامون انتخابات آبان ماه کانون عالی و انتخابات و معرفی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار؛ مهم ترین مواردی است که در روزهای آینده باید شاهد روشن شدن وضعیت آنها باشیم.

گفتگوی خبرنگار مهر با محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمن‎های صنفی کارفرمایی ایران را می خوانید.

*خبرنگار مهر: با توجه به انتخابات اخیر کانون عالی کارفرمایان ایران و اعتراضاتی که از سوی برخی تشکلهای کارفرمایی پیرامون صحت انتخابات به وجود آمده است، نتیجه نهایی کار چه زمانی مشخص خواهد شد؟

-عطاردیان: کانون عالی کارفرمایان ایران که در دوره وزیر سابق کار تشکیل شده بود منحل شده و این موضوع از سوی وزارت کار نیز اعلام شده است. بنابراین قرار هم نیست که دو کانون عالی کارفرمایان فعالیت داشته باشند.

* آیا انحلال کانون عالی کارفرمایان ایران و اعلام فعالیت کانون سابق(انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران) اعلام رسمی شده است؟

- بر اساس رای دادگاه آن کانون عالی (تشکیل شده در دوره وزارت آقای جهرمی) منحل شد که این موضوع به تایید دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی و قضایی نیز رسیده و به آنها ابلاغ شد که منحل هستند.

*چه زمانی این موضوع اتفاق افتاد؟

- این موضوع حدود 8 و یا 9 ماه پیش اتفاق افتاد که طی آن دادگاه کتبا به وزارت کار و امور اجتماعی نوشت که به آن کانون ابلاغ شود و وزارت کار نیز ابلاغ کرد؛ بنابراین آنها منحل شده اند و در حال حاضر انتخاباتی که برگزار می شود توسط ما خواهد بود.

*آیا از اعضای کانون منحله نیز در فعالیت های کانون عالی حضور خواهند داشت؟

- ما کار را ادامه می دهیم، آنها هم اگر خواستند می توانند بیایند در کانون عالی عضو شوند.

* ظاهرا قرار بوده است وزارت کار در مورد انتخابات اخیر کانون عالی کارفرمایی ایران که در آبان ماه امسال برگزار شد اظهار نظر کند، آیا این دوره طولانی نشده است؟

- بله. ولی معمولا کارهای اداری طول می کشد و آنها باید ظرف حدود یکماه اعلام می کردند که نشد. علت مسئله هم این است که وزارت کار باید طبق قانون عمل کند. در هر حال ما انتخابات را در 5 آبان ماه سال جاری برگزار کردیم.

* آخرین اقداماتی که برای بررسی اعتراضات برخی گروه های کارفرمایی صورت گرفته، چیست؟ آیا وزارت کار در این زمینه و پاسخ به آنها مسئولیتی دارد؟

- در هر حال افرادی نیز معمولا به صورت طبیعی اعتراضاتی را دارند ولی کسی که باید به اعتراضات رسیدگی کند وزارت کار نیست و این موضوع مربوط به آنها نمی شود و مربوط به خود هیئت رئیسه مجمع است و این هیئت نیز مسائل مطرح شده را رسیدگی کرده و به اتفاق آراء شکایت ها را وارد ندانست و این موضوع را به وزارت کار نیز اعلام کرد.

*با توجه به اینکه بیان می شود وزارت کار حق دخالت در انتخابات کارفرمایان را ندارد؛ اینکه نتیجه انتخابات به وزارت کار ارائه می شود به چه معنا است و این وزارت چه موضوعی را می خواهد بررسی و در مورد آن اظهار نظر کند؟

- وزارت کار در این زمینه فقط باید انتخابات را ثبت کند و هیچ کار دیگری نیز نباید انجام دهد. آنها فقط باید مانند ثبت شرکت ها عمل کنند مگر اینکه یک مسئله غیرقانونی در کشور اتفاق افتاده باشد که قابل بررسی شود ولی اینکه اساسا کارفرمایان به چه کسی رای بدهند و به چه کسی هم رای ندهند، به مسائل داخلی کارفرمایان برمی گردد.

*اینکه گفته شد انتخابات برگزار شده کانون عالی کارفرمایی ایران فراگیر نبوده است، چه توضیحی دارید؟

- ما برای انتخابات کانون عالی 1700 نامه به همه تشکل ها نوشتیم و طبق لیستی که وزارت کار به ما معرفی کرد عمل کردیم و آنهایی هم که به ما معرفی نکرده بودند را نیز خودمان پیدا کردیم و با آنها نامه نگاری شد. حال آنهایی که نیامدند خودشان می دانند ما با هر تعدادی که بیایند انتخابات را برگزار می کنیم.

*آیا از کانون های استانی کارفرمایان نیز برای حضور در انتخابات دعوت شده بودند؟

- بله ما آنها را نیز دعوت کرده بودیم و با 1700 نامه به همه ایران اطلاع رسانی کردیم. البته هم اکنون بیشتر از 1500 تا 1600 تشکل فعال هستند ولی ما 1700 تشکل نامه نوشتیم، یعنی به هر کسی که بود و نبود.

*یک نگرانی و مسئله ای در مورد حضور نمایندگان کارفرمایان در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار مطرح شده است مبنی بر اینکه با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و زمان برگزاری جلسات برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، به دلیل روشن نبودن وضعیت انتخابات کارفرمایان هنوز نمایندگان کارفرمایی به این شورا معرفی نشده اند. برنامه رسیدگی به این موضوع چیست؟

- بله ما باید نمایندگان کارفرمایان را به صورت رسمی معرفی کنیم ولی تاکنون انجام نشده است و به این دلیل، هر تصمیمی هم که در این شورا (شورای عالی کار) گرفته شود را غیرقانونی می دانیم.

*چرا فکر می کنید که شورای عالی کار باید منتظر کارفرمایان بماند چون آنها می توانند با حضور نمایندگان کارگران و دولت هم جلسات را برگزار کنند و این کارفرمایان هستند که باید در این بخش تعجیل کنند؟

- در هر حال باید این انتخابات انجام شده نهایی شود چون ما اگر امروز توسط هیئت مدیره قبلی نماینده به شورای عالی کار معرفی کنیم ممکن است هیئت مدیره جدید نظر دیگری داشته باشند و اعضای معرفی شده هیئت مدیره قبلی را نپذیرند؛ بنابراین گفتیم صبر کنیم تا ثبت انتخابات انجام شود و هیئت مدیره کانون نیز تشکیل شود، سپس معرفی نمایندگان کارفرمایان به شورای عالی کار صورت پذیرد.

*فکر نمی کنید معرفی نمایندگان کارفرمایان به این شورا کمی دیر شده است؟ چون در هر حال زمان می گذرد و ما به ماه آخر سال نزدیک می شویم؟

- بله دیر می شود و ما به وزارت کار هم تذکر دادیم، ولی با توجه به مسائل مختلف کاری که وزارت کار دارد و هم تاخیری که در مورد انتخابات داشته است، روز چهارشنبه در جلسه ای دعوت کرده اند تا در مورد انتخابات گفتگو شود.

*چه گفتگویی قرار است بین کانون عالی کارفرمایی و وزارت کار صورت گیرد؟

- آنها می خواهند در این نشست مشترک نظرات مخالفان و موافقان انتخابات برگزار شده را بشنوند. البته بدون اینکه بخواهند حق داشته باشند در مسئله انتخابات کانون عالی کارفرمایان دخالت کنند.

*بعد از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان چه اتفاقی قراراست بیفتد؟

- قرار نیست اتفاقی بیفتد ولی آنها می خواهند نظرات مختلف را در این زمینه بشنوند، پس بیایند بشنوند. ولی در هر حال اسناد ما در هیئت رئیسه تکمیل است و به اتفاق آراء نیز امضاء شده است چون آنها صحت انتخابات را تایید کرده اند و به وزارت کار ارائه شده است حال این باید ثبت شود.

*ممکن است با رسیدن به روزهای پایانی سال و عدم معرفی نمایندگان کارفرمایان به شورای عالی کار، بدون حضور آنها و با رسیدن تعداد اعضای این شورا به حد نصاب رای گیری، دستمزد سال آینده بدون اظهار نظر و حضور کارفرمایان تعیین و تصویب شود؟

- چنین اقدامی نمی تواند صورت گیرد چون غیرقانونی است و ممکن نیست.

*آیا از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار در سال های گذشته تاکنون در چند جلسه فرعی برگزار شده این شورا حضور یافته اند؟

- نه، در این جلسات حضور نداشتند. ما روز چهارشنبه جلسه ای را خواهیم داشت که تعیین تکلیف نهایی انتخابات باید انجام شود و پس از آن نیز بلافاصله نمایندگان جدید کارفرمایان برای شرکت در جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران مشخص و معرفی خواهند شد.