18 هزار سی دی غیر مجاز در لرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سرهنگ امیر الماسیان در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: طرح کنترل نظارت بر مراکز عرضه محصولات فرهنگی و ارتقاء امنیت اجتماعی بمنظور پیشگیری از جرائم و تخلفات احتمالی در مراکز عرضه محصولات فرهنگی در استان در دست اجرا قرار دارد.

وی جلوگیری از فعالیت واحد های فاقد مجوز و پاکسازی اینگونه مراکز و کنترل نظارت بر مراکز عرضه محصولات فرهنگی را از جمله اهداف اجرای این طرح دانست و بیان داشت: در این راستا بازرسی از مراکز یاد شده با با هماهنگی مقام قضایی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لرستان به کشف 18 هزار و 854 سی دی و دی وی دی در راستای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: کشف و ضبط چهار دستگاه کیس رایانه ای، 85 دستگاه تجهیزات ماهواره و 131 قوطی مشروبات خارجی از جمله کشفیات در قالب این طرح بوده است.

سرهنگ الماسیان به انجام 477 فقره بازدید از مرامز عرضه محصولات فرهنگی در سطح استان اشاره کرد و گفت: در این رابطه برای 26 واحد متخلف اخطار صادر شد.

وی از پلمپ 22 واحد متخلف و فاقد مجوز در قالب این طرح خبر داد و از مردم لرستان خواست هر گونه تخلف در این زمینه را به پلیس 110 اطلاع دهند.