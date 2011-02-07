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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۵۲

حزب الغد از مذاکره با رژیم مصر کناره گیری کرد

حزب الغد از مذاکره با رژیم مصر کناره گیری کرد

یکی از اعضای حزب الغد ضمن مخالفت با هر گونه گفتگو با رژیم حاکم بر مصر ، از تلاش رژیم مبارک برای ایجاد شکاف میان مخالفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "طلعت خلیل" گفت : انقلابیون اقدامات لازم را برای  مقابله با تلاشهای رژیم برای جلب توجه آنها اتخاذ می کنند.

وی تصریح کرد: رژیم سعی دارد که میان احزاب مخالف شکاف ایجاد کند. "موسی مصطفی" که به اسم حزب الغد با رژیم گفتگو می کند از جانب حزب الغد به رهبری ایمن نور نیست.

خلیل تاکید کرد: حزب الغد به طور کلی از هر گفتگویی با رژیم کناره گیری کرده است. تاکنون دعوتی از سوی رئیس حزب برای گفتگو صورت نگرفته است.

وی  خاطر نشان کرد : رژیم سعی دارد که با احزاب و جنبشهای نمایشی به گفتگو بپردازد و احزاب فعال قادر به اداره کشور را به حاشیه براند.

وی ضمن درخواست از نیروهای مسلح برای حمایت از قیام مردم مصر افزود: تلاشهایی در کار است تا انقلاب را به شکست بکشاند و آن را از مسیر خود منحرف کند.

کد مطلب 1248456

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