جشنواره سراسری تصویرگری کتاب کودک در الیگودرز برگزار می شود

مصطفی محمدی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان الیگودرز در سخنانی اظهار داشت: جشنواره سراسری داستان و تصویرگری کتاب کودک با عنوان بوستان با موضوعات آزاد، اندرزهای قرآنی و خلیج فارس 11 اسفندماه سال‌جاری در مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ شهرستان الیگودرز برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره برای نخستین بار به‌ همت انجمن قلم و داستان نویسی و انجمن هنرهای تجسمی شهرستان الیگودرز و با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و شهرستان الیگودرز برگزار می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز یادآور شد: فراخوان شرکت در این جشنواره در قالب داستان نویسی و تصویرگری کتاب کودک در سراسر کشور اعلام شده است.

محمدی از اعطا جوایز ارزنده به برگزیدگان خبر داد و بیان داشت: اثر اول در هر موضوع علاوه بر هشت میلیون ریال جایزه نقدی، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره را دریافت خواهد کرد.