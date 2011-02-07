سرانه صنعتی گلستان به 9.6 متر مربع رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر دوشنبه در مراسم افتتاح وکلنگ زنی متمرکز 49 طرح عمرانی، اقتصادی و اشتغالزا که با استقبال پرشور مردم بندرگز و نوکنده افزود: میزان اعتبارات پروژه های عمرانی دهه مبارک فجر امسال نسبت به سال گذشته 60 درصد رشد و افزایش قابل توجهی داشته است.

وی اظهار داشت: با بیان اینکه بیشترین بودجه عمرانی کشور 20 هزارمیلیارد تومان در سال بوده اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون هدفمند ی یارانه ها، ذخیره انرژی و صرف جویی در سالهای آینده بودجه کشور دویا سه برابرمی شود.

به گفته وی، با افزایش اعتبارات و درآمد ملی اقدامات وسیعی عمرانی در کشور انجام خواهد شد.



استاندار گلستان اضافه کرد: انصافا جهش خوبی در همه حوزه ها انجام گرفته و این امر توسط رئیس جمهور مردمی که تمام توان وانرژی خود را روی آبادانی و توسعه همه جانبه امور کشور گذاشته صورت گرفته است که مورد تایید مقام معظم رهبری است.



قناعت با اشاره به اینکه افتتاحیه های بی شمار پروژه های عمرانی وسازندگی بیش از پیش در سطح کشور و استان انجام گرفته است افزود: در دهه فجر ما شاهد نشاط، بالندگی و پویایی خاصی در جامعه هستیم که این امر نیز بخاطر یادآوری خاطرات انقلاب شکوهمند و افتتاح پروژه های بیشمار عمرانی در سطح استان و کشور ایجاد شده است.

در این مراسم استاندار گلستان ضمن اختصاص مبلغ 100 میلیون ریال جهت تجهیز امکانات ورزشی ویژه بانوان نوکنده قول تامین هزینه احداث سالن همایش های فرهنگی و اجتماعی این شهر را نیز تقبل شد.



در این مراسم بصورت متمرکز 49 پروژه عمرانی، اقتصادی و اشتغالزا با اعتبار 141 میلیارد و هشت میلیون و 400 ریال در شهرستان بندرگز کلنگ زنی وبه بهره برداری رسید.

در هشتمین روز دهه مبارک فجر سالن ورزشی چند منظوره شهدای نوکنده و سالن ورزشی بانوان کوثر، سیلوی فلزی 40 هزارتنی آرد تِلور، جایگاه سی ان جی از مهمترین برنامه های افتتاحی بوده است و عملیات اجرایی کانون فرهنگی بندرگز نیز آغاز شد.