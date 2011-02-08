شاهین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان در سخنانی با بیان اینکه این آثار از 100شاعر مناطق غرب کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، اظهار داشت: این جشنواره با حضور شاعران در دو مقطع سنی زیر 25 سال و بالای 25 سال برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این جشنواره منطقه ای شاعران استان‌های لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان شرکت می کنند.

رضایی تصریح کرد: نخستین جشنواره منطقه‌ای شعر فجر در موضوعات آزاد و با اولویت دهه فجر و انقلاب اسلامی، حضرت امام‌خمینی(ره) و بصیرت از دیدگاه مقام معظم رهبری‌ برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت افزود: دبیرخانه منطقه‌ای این جشنواره در هر یک از سه محور یاد شده 20 اثر را به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب خواهد کرد.

وی تصریح کرد: جشنواره منطقه ای شعر فجر کمتر از دو روز دیگر برگزار خواهد شد و این در حالیست که هیئت داوران جشنواره از بین 500 اثر رسیده به دبیرخانه 20 اثر برگزیده را جهت شرکت در بخش پایانی این رویداد مهم هنری معرفی کردند.

رضایی ادامه داد: بهروز مهدی زاده، فریاد شیری و حمید رضا شکارسری کار داوری آثار این جشنواره را به عهده داشته اند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت یادآور شد: نخستین جشنواره منطقه‌ای شعر فجر با عنوان "بصائر" به‌مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی همزمان با 20 بهمن‌ماه در کوهدشت برگزار می‌شود.

رضایی با بیان اینکه تمام برنامه ریزی های لازم برای اجرای موفق این جشنواره صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: جشنواره منطقه‌ای شعر فجر سومین جشنواره منطقه ای شعر است که در طی دهه گذشته در کوهدشت برگزار می شود.