سقوط شدید شاخص نیکی ژاپن و تاثیر بر بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، بانک ژاپن بیش از 97.8 میلیارد دلار را به سیستم اقتصادی این کشور در تلاش برای بهبود بازار بورس ژاپن تزریق کرده است.

این تزریق مالی در حالی انجام می شود که دولت ژاپن هشدار داده است انتظار می رود زمین لرزه 8.9 ریشتری و سونامی و بحران هسته ای تاثیر قابل توجهی را بر اقتصاد این کشور بگذارد.

همچنین پس از بزرگترین کاهش شاخص نیکی (شاخص اصلی بورس ژاپن) از سال 1987 تاکنون در پی سونامی و زمین لرزه در این کشور بازارهای جهانی تحت تاثیر قرار گرفتند.

الجزیره در ادامه می نویسد: بحران هسته ای و زمین لرزه اخیر در ژاپن بر بازارهای جهانی تاثیر گذاشته است و حدود 247 میلیارد دلار از شاخص بازارهای اصلی بورس اروپا افت کرده و سهام کشورهای منطقه به پایین ترین میزان خود در 14 هفته گذشته رسیده است.

همچنین سهام بازارهای آسیای شرقی روز گذشته کاهش یافت و شاخص بورس سنگاپور نیز با کاهش بیش از 3 درصدی به پایین ترین میزان خود از آگوست گذشته تاکنون رسید. سهام اندونزی نیز 1.3 درصد کاهش یافت.

الجزیره در این مقاله تاکید کرد: شاخص اصلی هنگ کنگ 2.86 درصد، استرالیا 2.11 درصد و کره جنوبی 2.40 درصد کاهش یافته است. سهام بازارهای نوظهور روز گذشته دو درصد کاهش یافت و همزمان با انتشار گزارشهایی درباره نشت مواد رادیواکتیو در ژاپن سهام روسیه و آفریقای جنوبی نیز کاهش یافت.

بر این اساس، در پی این زمین لرزه و سونامی شدید که در روز گذشته با فوران کوههای آتشفشانی نیز همراه شد، اکثر نیروگاههای هسته ای ژاپن تعطیل شده و برخی وضعیت بحرانی پیدا کرده اند. همچنین فعالیت بسیاری از شرکتها و کارخانجات تعلیق شده است.