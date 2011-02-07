به گزارش خبرنگار مهر در قم، استاندار قم روز دوشنبه به همراه نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس صنایع معادن استان ، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و جمعی از مدیران قم در شرکت فولاد جم، گلریز پلیمر قم و شرکت آریادان رشد، 13 طرح صنعتی در شهرک شکوهیه قم با حجم سرمایه گذاری 430 میلیارد ریال و اشتغالزایی 400 نفر را به صورت همزمان در قم مورد بهرهبرداری قرار دادند.
شرکت تولیدی فولاد سازان جم یکی از این 13 طرح است که در سال 84 با هدف تولید پیلت و شمش نورد فولاد احداث شده و هم اکنون شمش آهنی و چدن با ریخته گر مدام تولید میکند و تا کنون میزان سرمایه گذاریهای تحقق یافته در این شرکت 153 میلیارد ریال میباشد.
ماشین آلات خریداری شده این شرکت نو میباشد که کوره ذوب مداوم از کشور هند و لیفراک، جرثقیل سنگین و لوازم آزمایشگاهی 70 درصد آن خارجی و 30 درصد آن نیز داخلی میباشد.
همچنین تمهیدات لازم جهت فیلترسیون کردن کورهها انجام گرفته است و سیستم مناسب کنترل آلودگی هوا تا 6 ماه آینده و ایجاد فضایی سبز به مقدار 10 درصد مساحت زمین ایجاد میشود.
50 نفر کارشناس و مهندس ، 30 نفر تکنسین و 56 نفر کارگر در شرکت تولیدی فولاد سازان جم مشغول کار هستند.
شرکت گلریز پلیمر قم نیز دیگر شرکتی است که با هدف تولید گرانول PET با ظرفیت 42 هزار تن در سال 88 تأسیس شده است و در این شرکت 6 کارشناس و مهندس ، 12 تکنسین و 21 کارگر مشغول کار هستند.
میزان سرمایه گذاریهای تحقق یافته شرکت گلریز پلیمر قم 110 میلیارد ریال میباشد که 80 درصد ماشین آلات این شرکت از کشورهای همچون بلژیک ، سویس و آلمان تأمین شده است و تنها 10 درصد آن از داخل تأمین شده است.
شرکت آریادان رشد نیز با هدف تولید خوراک آماده دام و طیور در سال 84 تأسیس شد و تا کنون نیز 65 میلیارد ریال میزان سرمایه گذاریهای تحقق یافته آن میباشد.
ماشین آلات خریداری شده این شرکت نو میباشد که تمام ماشین آلات این شرکت از کشور آلمان تأمین شده است و مواد اولیه این شرکت ذرت ، گندم ، کنجاله سویا و کلزا میباشد و این شرکت سالانه توان تولید 60 هزار تن در یک شیفت را دارد.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه مبارک فجر 13 طرح صنعتی بصورت همزمان با حضور مسئولان استان قم مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، استاندار قم روز دوشنبه به همراه نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس صنایع معادن استان ، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و جمعی از مدیران قم در شرکت فولاد جم، گلریز پلیمر قم و شرکت آریادان رشد، 13 طرح صنعتی در شهرک شکوهیه قم با حجم سرمایه گذاری 430 میلیارد ریال و اشتغالزایی 400 نفر را به صورت همزمان در قم مورد بهرهبرداری قرار دادند.
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