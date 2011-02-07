مجتمع خدماتی رفاهی قمر بنی هاشم در لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان بعد از ظهر دوشنبه در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: این مجتمع در زمینی به مساحت 10 هکتار و با صرف هزینه ای بالغ بر 11 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

نصرت الله حیدری ادامه داد: این مجتمع دارای امکاناتی از جمله جایگاه سوخت بنزین، نفت گاز و "سی ان جی" به همراه رستوران، نمازخانه، سرویس کارواش، تعویض روغن، مکانیکی و خدمات خودرویی می باشد.

وی افزود: فاز دوم مجتمع خدماتی رفاهی قمر بنی هاشم(ع) نیز در قالب سالن های ورزشی چند منظوره، مرکز امداد جاده ای، فضای بازی کودکان و تالار به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان یادآور شد: مرحله اول بهره برداری از این مجتمع با سرمایه گذاری 6.7 دهم میلیارد ریالی بخش خصوصی و 3.5 میلیارد ریالی بانک تجارت استان در قالب اعطای تسهیلات به پایان رسیده است.

حیدری خاطر نشان کرد: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان نیز علاوه بر صدور موافقت اصولی مورد نیاز برای آسفالت رمپ های ورودی این مجتمع مبلغ 700 میلیون ریال کمک بلاعوض کرده است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه در لرستان محرومیت های فراوانی انباشته شده است، یادآور شد: همه مسئولان باید دست به دست هم دهند تا ضمن رفع این محرومیت ها زمینه های شکوفایی لرستان فراهم شود.

عزت الله دهقان همچنین با بیان اینکه در حوزه های عمرانی لرستان کارهای خوبی انجام شده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر پروژه های اساسی در حوزه وزارت راه و ترابری در دست انجام است.