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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۵

برای دیدار تدارکاتی با روسیه؛

تیم ملی فوتبال با 20 بازیکن عازم امارات شد/ هافبک استقلال از سفر بازماند!

تیم ملی فوتبال با 20 بازیکن عازم امارات شد/ هافبک استقلال از سفر بازماند!

تیم ملی فوتبال کشورمان درحالی شامگاه دوشنبه برای دیدار تدارکاتی مقابل روسیه عازم امارات شد که هافبک تیم استقلال بدلیل مشکلات خروجی از این سفر بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 21 شامگاه دوشنبه با 20 بازیکن از طریق دوحه قطرعازم شهر ابوظبی پایتخت امارات شد که تنها اسماعیل شریفات بدلیل مشکلات خروجی از همراهی تیم ملی بازماند.

بنابر اعلام اصغر حاجیلو، سرپرست تیم ملی شریفات امروز سه شنبه به اردوی این تیم در امارات ملحق خواهد شد. هادی نوروزی هم که با مشکل صدور روادید روبه‌رو بود در آخرین لحظات مشکل خروجی‌اش حل شد.

تیم ملی فردا سه شنبه یک جلسه در زمین اصلی ورزشگاه بن زاید محل برگزاری دیدار تیم‌های ملی ایران و روسیه تمرین خواهد کرد. تیم کشورمان در این دیدار جواد نکونام و مسعود شجاعی را بدلیل مخالفت باشگاه اوساسونا و کریم انصاری‌فرد را به دلیل مصدومیت از ناحیه کتف در اختیار ندارد.

دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه ساعت 20  روز چهارشنبه 20 بهمن‌ماه به وقت امارات (19:30 به وقت ایران) در ورزشگاه بن زاید ابوظبی برگزار خواهد شد. تیم کشورمان بامداد پنجشنبه به ایران بازخواهد گشت.

کد مطلب 1248471

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