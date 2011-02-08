  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۵۹

کره جنوبی الگوی مناسب مصرف انرژی در جهان است

کره جنوبی الگوی مناسب مصرف انرژی در جهان است

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی کره جنوبی را الگوی مناسب مصرف انرژی در جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، صادق نجفی در دیدار با سفیر ایران در سئول با تشریح ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی و شمالغرب کشور هدف از سفر این هیئت را به کره، تأکید رئیس جمهور به توسعه روابط خارجی شمالغرب کشور اعلام کرد.

نجفی کشور کره را یکی از کشور های مهم توسعه یافته برشمرد و افزود: سفارت کشورمان در کره جنوبی نقش بسزائی در توسعه ارتباطات تجار و بازرگانان دو طرف دارد.

وی هچنین با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها گفت: کشور کره جنوبی به عنوان الگوی مناسب انرژی می تواند صاحبان صنایع ما را در این زمینه کمک کند.

سفیر ایران در کره جنوبی هم با اشاره به ظرفیت های اقتصادی دو کشور ایران و کره گفت: زمینه فعالیت اقتصادی و تجاری دو طرف از هر حیث آماده است.

احمد معصومی فر از برگزاری همایش سرمایه گذاری کره جنوبی در ایران در اردیبهشت سال آینده خبر داد و افزود: در این همایش ظرفیت های سرمایه گذاری کره در ایران در زمینه های مختلف خودرو، فولاد و انرژی بررسی خواهد شد.

هیئت تجاری اتاق بازرگانی و صنایع معادن آذرباجان شرقی در ادامه سفر خود به کشور کره جنوبی از کارخانه های خودرو سازی هیوندای و سی ان جی در شهر پوسان بازدید خواهند کرد.　

کد مطلب 1248473

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها