کره جنوبی الگوی مناسب مصرف انرژی در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، صادق نجفی در دیدار با سفیر ایران در سئول با تشریح ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی و شمالغرب کشور هدف از سفر این هیئت را به کره، تأکید رئیس جمهور به توسعه روابط خارجی شمالغرب کشور اعلام کرد.

نجفی کشور کره را یکی از کشور های مهم توسعه یافته برشمرد و افزود: سفارت کشورمان در کره جنوبی نقش بسزائی در توسعه ارتباطات تجار و بازرگانان دو طرف دارد.

وی هچنین با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها گفت: کشور کره جنوبی به عنوان الگوی مناسب انرژی می تواند صاحبان صنایع ما را در این زمینه کمک کند.

سفیر ایران در کره جنوبی هم با اشاره به ظرفیت های اقتصادی دو کشور ایران و کره گفت: زمینه فعالیت اقتصادی و تجاری دو طرف از هر حیث آماده است.

احمد معصومی فر از برگزاری همایش سرمایه گذاری کره جنوبی در ایران در اردیبهشت سال آینده خبر داد و افزود: در این همایش ظرفیت های سرمایه گذاری کره در ایران در زمینه های مختلف خودرو، فولاد و انرژی بررسی خواهد شد.

هیئت تجاری اتاق بازرگانی و صنایع معادن آذرباجان شرقی در ادامه سفر خود به کشور کره جنوبی از کارخانه های خودرو سازی هیوندای و سی ان جی در شهر پوسان بازدید خواهند کرد.