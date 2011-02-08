20 طرح عمرانی در دومین شهر بزرگ گلستان بهره برداری شد

به گزارش خبرگار مهر در گرگان، شهردار گنبد عصر دوشبه در حاشیه اجرای این طرح ها افزود: فضای سبز انتهای خیابان امامزاده غربی با 27 میلیارد ریال اعتبار، ترمینال اتوبوس برون شهری با 13 میلیارد ریال اعتبار، کانال هدایت آبهای سطحی خیابان هنر با دو میلیارد ریال از جمله این طرح هاست.

سید منصور باقری اظهار داشت: مجموعه مسکونی 21 واحد بلوار آزادی با 18 میلیارد ریال هزینه، طرح تعریض خیابان شهید فلاحی با 750 میلیون ریال، بازگشایی کمربندی بعد از فنس مجموعه سوارکاری با دو میلیارد و 500 میلیارد ریال از دیگر طرحهاست.

باقری خاطرنشان کرد: آسفالت معابر شهری با 3.5 میلیارد ریال هزینه، احداث بلوار خیابان 60 متری خانواده با 400 میلیون ریال، جدول بندی خیابان آذربایجان با 350 میلیون ریال، نهر وسط کوچه های سطح شهر با 400 میلیون ریال از جمله طرح هاست.

شهردار گنید بیان داشت: ایستگاه اتوبوس با تلفیق غرفه تجاری، بهسازی ورودی گلزار شهداء، بهره بردرای از دستگاه تولید قطعات بتنی از دیگر موارد است.



وی عنوان کرد: فاز دو دیوار حفاظتی روبروی مصلی، پیاده رو سازی سطح شهر، بهره برداری از سیستم یکپارچه تحت وب شهرسازی نیز افتتاح شد.

شهر گنبد در شرق گلستان واقع شده است.