به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی عصر دوشنبه در دیدار اعضای کمیته مساجد ستاد دهه فجر با آیت الله علوی گرگانی، تصریح کرد: نقش مساجد درشکل گیری انقلاب اسلامی بی‌بدیل بود و مساجد زادگاه انقلاب و محصول تفکر مسجدی است.



وی در ادامه بیان داشت: برای تداوم انقلاب باید این پایگاه مورد توجه قرار بگیرد، اگر نقش مساجدمورد توجه قرار بگیرد همواره مساجد در شکل گیری نهضت‌ها و جنبش‌ها نقش اول را ایفا می‌کنند.



دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با تاکید بر جایگاه مساجد در صدر اسلام ابراز داشت: در صدر اسلام نیز پیامبر اسلام حرکت خود را از مسجد آغاز کردند و امور فرهنگی و اعتقادی مردم در مساجد رقم می‌خورد.



وی همچنین جایگاه مسجد در زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: طبق روایات وقتی حضرت حجت ظهور می‌کنند آغاز حرکت جهانیشان از مسجد و بعد از اقامه نماز خواهد بود.



ارباب حسینی تاکید کرد: برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و زحمات امام و شهدا باید این پایگاه مقدس را به نیکی بشناسیم و برای حفظ این جایگاه تلاش کنیم.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه در این ایام بازگشت معناداری به سوی مساجد به وجود آمده است، تصریح کرد: بسیاری از فعالان فرهنگی کشور توجه‌شان به مسجد جذب شده و برای تقویت بنیه مساجد تلاش می‌کنند.



دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در پایان با اشاره به توجه رهبر انقلاب به جایگاه مساجد گفت: مقام معظم رهبری پیامی را برای اجلاس سراسری نماز ارسال کردند که بر نقش مساجد تاکید فراوانی کردند.