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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۷

ارباب سلیمانی:

نقش مساجد در شکل گیری انقلاب اسلامی بی‌بدیل بود

قم - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به نقش بی‌بدیل مسجد در شکل گیری انقلاب اسلامی تصریح کرد: مساجد زادگاه انقلاب و محصول تفکر مسجدی است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی عصر دوشنبه در دیدار اعضای کمیته مساجد ستاد دهه فجر با آیت الله علوی گرگانی، تصریح کرد: نقش مساجد درشکل گیری انقلاب اسلامی بی‌بدیل بود و مساجد زادگاه انقلاب و محصول تفکر مسجدی است.

وی در ادامه بیان داشت: برای تداوم انقلاب باید این پایگاه مورد توجه قرار بگیرد، اگر نقش مساجدمورد توجه قرار بگیرد همواره مساجد در شکل گیری نهضت‌ها و جنبش‌ها نقش اول را ایفا می‌کنند.

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با تاکید بر جایگاه مساجد در صدر اسلام ابراز داشت: در صدر اسلام نیز پیامبر اسلام حرکت خود را از مسجد آغاز کردند و امور فرهنگی و اعتقادی مردم در مساجد رقم می‌خورد.

وی همچنین جایگاه مسجد در زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: طبق روایات وقتی حضرت حجت ظهور می‌کنند آغاز حرکت جهانیشان از مسجد و بعد از اقامه نماز خواهد بود.

ارباب حسینی تاکید کرد: برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و زحمات امام و شهدا باید این پایگاه مقدس را به نیکی بشناسیم و برای حفظ این جایگاه تلاش کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در این ایام بازگشت معناداری به سوی مساجد به وجود آمده است، تصریح کرد: بسیاری از فعالان فرهنگی کشور توجه‌شان به مسجد جذب شده و برای تقویت بنیه مساجد تلاش می‌کنند.

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در پایان با اشاره به توجه رهبر انقلاب به جایگاه مساجد گفت: مقام معظم رهبری پیامی را برای اجلاس سراسری نماز ارسال کردند که بر نقش مساجد تاکید فراوانی کردند.

کد مطلب 1248480

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