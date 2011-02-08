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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۷

به میزبانی سازمان لیگ ؛

نخستین کارگاه آموزشی تغذیه در فوتبال افتتاح شد

نخستین کارگاه آموزشی تغذیه در فوتبال افتتاح شد

نخستین کارگاه آموزشی تغذیه در فوتبال صبح امروز با حضور پزشکان و مشاورین تغذیه تیم های لیگ برتر به میزبانی سازمان لیگ افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، درمراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی که صبح امروز سه شنبه در ساختمان جدید سازمان لیگ برتر برگزار شد، عزیز محمدی و احمد هاشمیان رئیس سازمان لیگ و رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در خصوص اهمیت تغذیه در ورزش و بویژه رشته پرتحرک فوتبال به ایراد سخنرانی پرداختند.

این کارگاه آموزشی زیرنظر 4 تن از متخصصان تغذیه و پزشکی ورزشی برگزار می شود و 30 نفر از پزشکان و مشاورین تغذیه تیم های لیگ برتر در آن شرکت دارند. این دوره آموزشی با هدف حفظ و ارتقاء سطح عملکرد بازیکنان تیم های لیگ برتر و اطلاع رسانی به پزشکان لیگ برگزار می شود.  

شرکت کنندگان در انتهای این کارگاه آموزشی در آزمون نهایی این دوره شرکت می کنند و در پایان نفراتی که نمرات لازم را کسب کنند گواهینامه تخصصی طی دوره دریافت خواهند کرد. کارگاه آموزشی تغذیه درفوتبال از ساعت 8:30 صبح امروز سه شنبه آغاز و تا ساعت 17 بعد ازظهر ادامه خواهد داشت.
کد مطلب 1248484

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