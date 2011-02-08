اسپانسرها را از ورزش گلستان فراری می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نیاز به اسپانسر از جمله مشکلات فراروی ورزش کشور و گلستان است و اکنون برخی تیمهای مستعد این استان با مشکل حمایت مالی روبرو هستند.

این درحالی است که مدیریت عالی سیاسی استان و مدیریت ورزشی گلستان برای جذب بخش خصوصی برای حمایت ورزش استان، تلاشهای بی وقفه ای انجام داده اند.

کشاورزی بودن و نداشتن صنایع بزرگ و مادر موجب شد تا ورزش گلستان همواره با مشکلات حمایتی و مالی برای توسعه مواجه باشد.

نبود اسپانسر مالی قوی در عرصه ورزش گلستان، برخی از تیمهای بزرگ و آینده دار گلستان را در آستانه انصراف از مسابقات لیگ کشور قرار داده است.

همچنین این عامل موجب کوچ و مهاجرت ورزشکاران نامی استان به تیمهای دیگر استانها شده است که نمونه آن در عرصه های مختلف از جمله ولیبال و فوتسال مشهود است.

مشکلات تیمهای گلستان در جذب اسپانسر درحالیست که مدیران تربیت بدنی این استان اعلام می کنند: در حال حاضر 60 درصد تیمهای استان با حمایت مسئولان اسپانسر دارند.







در حال حاضر بیش از 66 تیم ورزشی استان در لیگهای کشوری اعم از برتر، دسته یک و دو شرکت دارند.



فقر و توزیع نابرابر امکانات در استانها، موجب شده تا ورزشکاران مستعد گلستان جذب تیمهای بزرگ کشور شوند و به اصطلاح "تیمهای بزرگ بازیکنان مستعد استان" را می بلعند.

روند انصراف تیمهای گلستان تنها معطوف به لیگهای دسته یک نمی شود و تیمهای لیگ برتری استان نیز انصراف از مسابقات را در کارنامه خود ثبت کرده اند.

انصراف تیم لیگ برتری بسکتبال شهرداری گرگان در مسابقات دو سال قبل از جمله این نمونه هاست که توجه بیشتر برای رفع مشکلات فراروی ورزش استان را می طلبد.



مسائل و مشکلات مالی از جمله دلایل انصراف تیمهای گلستان برای ادامه حضور در لیگ های کشوری است و نبود اسپانسر این مشکلات را شدت بخشیده است.



در حال حاضر بیش از 30 تیم گلستان در مسابقات و لیگهای کشور اعم از دسته 1 و 2 و لیگهای برتر شرکت دارند و تیمهای والیبال بازرگانی جواهری گنبد، بسکتبال، کبدی، فوتسال سرخپوشان بانوان گرگان و ... در لیگ برتر شرکت دارند که ادامه حضور این تیمها در مسابقات لیگ تنها به همت و حمایت مسئولان امر معطوف می شود.



ورزش گلستان باید احیا شود

استاندار گلستان بر لزوم توجه بیشتر برای توسعه ورزش استان تاکید کرد و گفت: ورزش استان باید احیا شود.

جواد قناعت در این زمینه افزود: جذب اسپانسر برای تیمهای ورزشی از پیگیریهای جدی استان بوده و در این حوزه رایزنیهایی شده است.

وی اظهار داشت: رسانه ها نیز برای جذب اسپانسر برای حمایت از ورزش استان حمایت کنند و همه باید در این عرصه دست به دست هم دهیم.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون با تلاشهای صورت گرفته نسبت به جذب چند اسپاسنر اقدام شد و برای جذب تعداد بیشتر اسپانسر نیز تلاشهایی در حال اقدام است.

قناعت بیان داشت: باید به ورزش استان کمک شود و از پرداختن به حاشیه ها پرهیز کرد.

وی برنامه ریزی برای پخش مستقیم برخی مسابقات ورزشی را از جمله اقدامات دانست و گفت: برای تجهیز واحد سیار صدا و سیما نیز بودجه ای منظور شده است.