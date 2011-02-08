جعفری به کادر فنی تیم ملی ووشو بازگشت/ هائو سرمربی تیم ملی تالو

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابتهای ووشو انتخابی تیم ملی کشورمان روز گذشته در کرج آغاز شد فدراسیون ووشو اسامی اعضای کادر فنی تیم ملی را برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان را اعلام کرد. بر همین اساس تیم ساندا با سرمربیگری "وی ان دونگ" و مربیگری محمدرضا جعفری تمرینات خود را آغاز کرد.

"هائو" مربی چینی که سال 2005 نیز هدایت تیم ملی را برعهده داشت یکبار دیگر با فدراسیون ووشو به توافق رسیده است. تیمور بنی طالبی نیز در کنار این مربی چینی وظیفه آماده سازی تیم ملی تالو را برعهده خواهد داشت. رقابتهای انتخابی تیم ملی روز گذشته در کرج آغاز شد و نفرات برتر این مسابقات به مرحله اردوی آماده سازی راه پیدا خواهند کرد.

رقابتهای ووشو قهرمانی جهان در سال2011 به میزبانی ترکیه در آنکارا برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران برای دفاع از عنوان نایب قهرمانی خود راهی این مسابقات خواهد شد.