پل60 متری کسما در صومعه سرا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده مردم صومعه سرا در آیین بهره برداری از این پروژه با ابراز قدردانی از پرسنل راه و ترابری گیلان گفت: اجرای پروژه های راهسازی دراستان روند خوبی دارد.

سید کاظم دلخوش با اشاره به روند روبه رشد پروژه های راهسازی در صومعه سرا با اعلام اینکه در پنج سال گذشته 122 راه روستایی آسفالت شده است، ادامه داد: این درحالیکه تنها 154 روستا در این شهرستان وجود دارد و هم اکنون 30 پروژه اجرای آسفالت و ساخت پل از سوی راه و ترابری دراین شهرستان در حال اجراست.

معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری گیلان گفت: پل کسما دارای 60 متر طول و هزار و 580 متر راه مواصلاتی با عرض 25.6 متر با سه دهنه 20 متری به صورت دوطرفه درمحوراصلی صومعه سرا - پونل ساخته شده است.

شمس به مشخصات دیگر این پل اشاره کرد و افزود: این پل از نوع بتنی با 32 عدد شمع 30 متری با قطر 1.2 متر و24 عدد تیرعرشه پل و هشت دستگاه آبرو با دو خطوط ترافیکی از سوی شرکت ساروج پل با مشاوره بهین تردد پارس با کنترل کیفی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و نظارت عالی اداره کل راه وترابری اجرایی شده است.

وی هدف از اجرای این پروژه را رفع نقطه حادثه خیز عنوان کرد و اظهارداشت: بدلیل واقع شدن در ابتدای تقاطع غیرهمسطح کسما گره ترافیکی در این منطقه ایجاد می شد و به لحاظ رفع مشکل ترافیکی این پل طراحی و ساخته تا ضمن افزایش سرعت تردد ایمنی مسیر را ارتقاء یابد.

معاون راهسازی راه و ترابری گیلان درادامه اعتبار هزینه شده این طرح را 30 میلیارد ریال اعلام کرد.