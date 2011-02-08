پاکسازی آلودگی نفتی خلیج فارس تا 72 ساعت آینده

محمد حسین اردشیری در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات انجام شده برای جلوگیری از انتشار آلودگی های نفتی به خلیج فارس با بیان اینکه عامل اصلی انتشار نفت به سواحل بندرگناوه و اراضی کشاورزی این منطقه نشت نفت از خط لوله 48 اینچی آغاجاری- گوره- خارگ بوده است، گفت: پوسیدگی و و عمر بالا خط لوله منجر به نشت نفت خام شده است.

مدیر کل اچ.اس.ای وزارت نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون با مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی پاکسازی مناطق آلوده به نفت در حال انجام است، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته حدود 300 بشکه نفت از خط لوله آسیب دیده در سطح منطقه منتشر شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تا 72 ساعت آینده تمامی مناطق آلوده به نفت پاکسازی شوند، اظهار داشت: هفته گذشته به دنبال بارندگی های شدید و ایجاد سیلاب برخی از سدهای ساخته شده تخریب شدند که این موضوع منجر به ورود نفت به رودخانه های فصلی منطقه شد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه ورود نفت به رودخانه های فصلی بخشی از سواحل خلیج فارس را هم آلوده کرده است، بیان کرد: در حال حاضر نشستی نفت خط لوله به طور کامل مرتفع شده است و در شرایط فعلی هیچ گونه آلودگی نفتی وارد مناطق نمی شود.

اردشیری همچنین از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان شرکت ملی نفت، سازمان بنادر و دریانوردی، محیط زیست و مسئولان منطقه برای بررسی وضعیت خسارتهای وارد شده به کشاورزان و صیادان خبر داد و افزود: خسارتهای وارد شده به کشاورزان به طور کامل جبران خواهد شد.

به گزارش مهر، با گذشت هفت روز از ترکیدگی خط لوله انتقال نفت خام آغاجاری به گوره، ابعاد این فاجعه زیست محیطی هر روز ابعاد جدیدتری را به خود می گیرد به طوری که جاری شدن سیل منجر به توسعه آلودگی های نفتی به 20 کیلومتر از خط ساحلی این منطقه شده است.

مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه لکه نفتی به طول 20 کیلومتر وعرض هشت کیلومتر به ساحل بندر دیلم، بندر گناوه و آبهای خلیج فارس آمده است، اعلام کرده اند: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حدود 400 هکتار از اراضی منطقه به نفت آلوده شده است.

نوسازی کامل خطوط لوله نفتی در برنامه پنجم توسعه

مدیرکل ایمنی، بهداشت و محیط زیست وزارت نفت در پاسخ به این سئوال مهر که فرسودگی خطوط لوله نفت و فرآورده نفتی در سالهای اخیر همواره منجر به آلودگی های زیست محیطی در سطح استانهای مختلف کشور شده است، تبیین کرد: از سه سال گذشته تاکنون برنامه جامع نوسازی و بازسازی خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده نفتی آغاز شده است.

وی با اشاره به تعریف اولویت بندی برای نوسازی و به سازی خطوط لوله نفتی، تاکید کرد: بازسازی خط لوله انتقال نفت آغاجاری، گوره و خارگ هم در دستور کار شرکت ملی نفت قرار داشته اما با توجه به اینکه این خط یکی از مسیرهای صادرات نفت ایران بوده بازسازی آن باید در یک زمان مناسب انجام می شد.

اردشیری با اعلام اینکه هم اکنون سه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت مناطق مرکزی و خطوط لوله و مخابرات نفت مدیریت بخش عمده خطوط لوله نفتی کشور را برعهده دارند، یادآور شد: تاکنون بخش عمده ای از شبکه خطوط لوله نفتی در استانهای لرستان و خراسان بازسازی و به روز رسانی شده اند.

این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: پیش بینی می شودتا پایان برنامه پنجم توسعه هیچ خط لوله فرسوده نفتی در سطح کشور وجود نداشته باشد.



به گزارش مهر، مسئولان وزارت نفت متوسط عمر خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی ایران را 30 سال اعلام کرده و معتقدند: شبکه خطوط لوله نفت ایران به هیچ وجه فرسوده نیست.

در حال حاضر شبکه خطوط لوله نفت از وسعتی 14 هزار کیلومتری برخوردار است که برای انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی به طور همزمان 175 مرکز انتقال نفت در مدار بهره برداری قرار دارد.

در شرایط فعلی امکان انتقال روزانه دو میلیون بشکه نفت خام، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، مازوت و سوخت هواپیما از طریق از مبادی تولید به مبادی مصرف وجود دارد.